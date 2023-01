Pelo menos 1,5 mil motoristas de Piracicaba têm até 31 de janeiro para renovar CNH; saiba como fazer

O número se refere aos documentos que venceram em maio de 2022, mas ainda não foram regularizados e tiveram prazo ampliado por conta da pandemia da Covid-19. Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Em Piracicaba (SP), pelo menos 1,5 mil motoristas devem renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até 31 de janeiro, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) – Veja como renovar a CNH no fim da reportagem.

O número se refere aos documentos que venceram em maio de 2022, mas ainda não foram regularizados. Por conta da pandemia da Covid-19, o prazo para renovação da CNH foi ampliado em 2020, medida que valeu até dezembro de 2022.

Já as CNHs com vencimento a partir de janeiro de 2023 têm o prazo de 30 dias após a data de vencimento. Em Piracicaba, 4.177 condutores possuem o vencimento da CNH previsto para janeiro, e devem seguir o cronograma habitual até 30 dias.

Quem teve a CNH expirada ao longo de 2022 ainda deve seguir o cronograma esticado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), até agosto de 2023.

Cronograma para CNHs vencidas em 2022

Vencimento em maio de 2022: renovação até 31 de janeiro de 2023

Vencimento em junho de 2022: até 28 de fevereiro de 2023

Vencimento em julho de 2022: até 31 de março de 2023

Vencimento em agosto de 2022: até 30 de abril de 2023

Vencimento em setembro de 2022: até 31 de maio de 2023

Vencimento em outubro de 2022: até 30 de junho de 2023

Vencimento em novembro de 2022: até 31 de julho de 2023

Vencimento em dezembro de 2022: até 31 de agosto de 2023

Como renovar a CNH

Os motoristas podem solicitar a renovação da CNH de forma online, pelos portais do Detran e do Poupatempo ou pelo aplicativo do Poupatempo. Para fazer a renovação, é preciso estar com a CNH em situação regular, sem suspensão ou cassação.

Como renovar pelo site do Detran:

Acessar o site e clicar em “CNH – Habilitação”

Clicar em “Renovação online” e ler as condições

Clicar em “Faça pela internet” e acessar a conta – ou criar uma, caso não seja cadastrado

Em seguida basta seguir as orientações do site para pagar as taxas e agendar o exame médico

Como renovar pelo site do Poupatempo:

Acessar o site e clicar em “Documentos e Registros Pessoais”

Clicar em “CNH – Carteira de Motorista” e em seguida em “Renovação da CNH”

Clicar no botão “Quero renovar minha CNH” e acessar com login e senha – ou criar uma conta, caso não seja cadastrado

Em seguida basta seguir as orientações do site para pagar as taxas e agendar o exame médico

Dirigir com CNH vencida é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, como determina o Código de Trânsito Brasileiro.

