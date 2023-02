Pelo menos 150 concursos públicos pelo país reúnem mais de 32,9 mil vagas; veja a lista

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Prefeitura de São José do Cedro e Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae – SC) tem maior salário: R$ 31.138,33. Pelo menos 150 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) no país. Juntos, eles oferecem mais de 32,9 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

O maior concurso é o do Banco do Brasil, que oferta 6.000 vagas. As inscrições estão abertas até 24 de fevereiro. Veja o edital. As vagas são de escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia – são 4 mil imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Os cargos exigem nível médio de escolaridade e oferecem salários de até R$ 3.622,23 para jornadas de trabalho de 30 horas semanais.

Ainda em nível nacional, a Petrobras abriu concurso com 373 vagas para profissionais de nível técnico, além de 746 para cadastro de reserva. As inscrições vão até 17 de março.

CONFIRA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS

O concurso da Prefeitura de São José do Cedro e Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae – SC) é o que oferece a maior remuneração. São 15 vagas ofertadas por um salário de até R$ 31.138,33. Veja o edital.

Concursos públicos: saiba como ler editais

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. (Clique no vídeo acima para aprender a ler editais).

Ao menos três órgãos começam a receber inscrições nesta segunda: as prefeituras de Pratinha e Divinópolis, em Minas Gerais, ambas com 29 vagas, e a Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços de Divinópolis, com 400 vagas.

Veja os detalhes de cada um dos concursos que começam a receber inscrições nesta segunda:

Prefeitura de Pratinha (MG)

Inscrições: até 20/03/2023

29 vagas

Salários de até R$ 2.424,00

Cargos de nível médio

Veja o edital

Prefeitura de Divinópolis (MG)

Inscrições: até 06/03/2023

29 vagas

Salários de até R$ 1.404,57

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços de Divinópolis

Inscrições: até 06/03/2023

400 vagas

Salários de até R$ 1.404,57

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

valipomponi