Pelo menos 19 tocantinenses foram presos durante invasão à Praça dos Três poderes em Brasília

Nomes foram divulgados por decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Quatro foram liberados pela Justiça com uso de tornozeleira eletrônica e os demais seguem presos. Bolsonaristas durante atos terroristas em Brasília

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pelo menos 19 Tocantinenses foram presos pelas forças de segurança do Distrito Federal durante os atos terroristas em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2022. Naquele dia bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República.

Segundo os registros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de Brasília, 15 seguem presos no sistema prisional do Distrito Federal. Outros quatro foram liberados pela Justiça com uso de tornozeleira eletrônica.

Até esta quarta-feira (8) ainda restavam 12 homens presos no Centro de Detenção Provisória II e três mulheres na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF). Além destes, também estava preso um representante comercial que morava em Palmas com a família, mas era natural de Goiás.

Os nomes foram divulgados por decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e podem ser consultados no site da secretaria. O número de moradores do Tocantins envolvidos pode ser ainda maior já que alguns podem estar com documentação de outro estado. Confira a relação dos presos aqui.

Durante o ataque os golpistas invadiram os prédios públicos, quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte, objetos históricos e gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas.

No Tocantins, tanto o governo do estado como a prefeitura de Palmas anunciaram ações para apurar a participação de servidores públicos nos atos golpistas depois que funcionários públicos de ambos foram identificados nos atos.

Só no governo do estado tinham sido sete denúncias sobre funcionários públicos envolvidos, sendo que um deles chegou a ser preso e está entre os liberados com uso de tornozeleira eletrônica.

O g1 questionou o governo e o município sobre o andamento dessas apurações, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Resumo dos ataques

Radical segura bandeira do Brasil durante invasão ao Congresso em Brasília

REUTERS/Adriano Machado

Bolsonaristas terroristas invadiram e depredaram Palácio do Planalto, Congresso e STF. Veja fotos da destruição.

A PM do DF não conteve a ação dos terroristas e foi criticada e acusada de omissão.

Obras de arte e móveis foram quebrados no palácio presidencial. O plenário do STF ficou destruído. Veja FOTOS e VÍDEOS da barbárie.

Lula decretou intervenção federal para assumir a segurança do DF.

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) por, pelo menos, 90 dias. Quem assume o cargo é a vice, Celina Leão (PP).

Segundo a Polícia Civil, em dados atualizados, mais de 700 pessoas foram presas após os ataques.

O coronel que chefiava a PM durante ataques em Brasília, Fábio Augusto, foi preso após determinação de Moraes.

Moraes também ordenou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres.

