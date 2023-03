Pelo menos 30 mil famílias do RS que estavam na fila de espera acessarão novo Bolsa Família, estima governo

Medida Provisória que estabelece as regras para recebimento do benefício foi assinada nesta quinta-feira em Brasília e ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. RS tem 30 mil famílias que estavam na fila de espera e acessarão novo Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (2), em Brasília, a Medida Provisória (MP) que estabelece as regras para recebimento do Bolsa Família. Conforme estimativas do governo estadual, o Rio Grande do Sul tem pelo menos 30 mil famílias que estavam na fila e acessarão o novo benefício. A MP ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Famílias com renda de até R$ 218 por pessoa têm direito ao Bolsa Família. Para receber o benefício, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Uma dessas famílias é a de Ana Cristina Trindade. Moradora da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, a desempregada recebe o benefício há mais de dez anos. Cinco filhos já saíram de casa, três ainda moram com ela e o marido.

“Vou direto no mercado, comprar umas coisinhas. Porque fazer rancho, mesmo, não dá. Às vezes, falta o gás, não dá pro mês todo o que eu compro”, relata a desempregada.

O valores do novo Bolsa Família começam a ser depositados no dia 20 de fevereiro. O benefício para brasileiros com baixa renda retorna com novas regras e pagamentos extras.

Conforme o governo federal, o valor será de, pelo menos, R$ 600 por família. Há adicionais previstos para crianças de até 6 anos (R$ 150), integrantes entre 7 e 18 anos incompletos (R$ 50) e gestantes (R$ 50).

O programa prevê contrapartidas, como frequência escolar mínima, acompanhamento pré-natal e carteiras de vacinação em dia.

Número de beneficiários no RS

No Rio Grande do Sul, mais de 633 mil famílias recebem o benefício. O número total de pessoas atendidas passa de 1,5 milhão. De acordo com o governo do estado, a atualização deve alterar, principalmente, a quantidade de famílias compostas por apenas uma pessoa.

”Nós certamente teremos uma diminuição do número de famílias unipessoais. Nós também vamos conseguir atender um pouco mais de 30 mil famílias que estão na nossa fila para receber o Bolsa Família”, prevê o secretário de Assistência Social do RS, Beto Fantinel.

