Pelo menos 5 das 10 cidades do Alto Tietê oferecem atendimento veterinário gratuito

Tutores podem contar com serviços, como castração de cães e gatos, atendimento veterinário e exames. Centro de Bem Estar Animal atende cães e gatos em Mogi das Cruzes

Reprodução/TV Diário

No Alto Tietê pelo menos cinco dos 10 municípios oferecem atendimento veterinário gratuito. Em Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano os tutores podem contar com serviços, como castração de cães e gatos, atendimento veterinário e exames.

Guararema e Itaquaquecetuba informaram que no momento não contam com o serviço. Já Biritiba-Mirim, Poá e Santa Isabel não responderam.

Confira como é o serviço veterinário em cada cidade da região

Arujá

A Prefeitura de Arujá informou que desde 2021, o município tem serviço veterinário gratuito. Eles devem ser agendados por telefone, e-mail ou site da Prefeitura. Após agendamento, o tutor comparece ao prédio do Canil Municipal, onde passa por triagem e, então, é encaminhado para o atendimento que necessita, podendo ou não ter retorno e acompanhamento médico veterinário.

De acordo com administração municipal, os serviços oferecidos gratuitamente são atendimento médico veterinário, castração de cães e gatos e exames para diagnóstico laboratorial de zoonoses.

Em 2022, segundo a Prefeitura, foram submetidos aos procedimentos cirúrgicos de castração 2.366 pacientes.

Outros 1.430 pacientes passaram por consulta médica veterinária. E 48 amostras foram encaminhadas para exames.

Ferraz de Vasconcelos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que em novembro de 2022, a Clínica Veterinária Municipal foi inaugurada. O atendimento é gratuito e dispõe de diversos procedimentos e exames, além das cirurgias gerais e ortopédicas, anestesiologia e procedimentos básicos, como radiografias, curativos, ultrassonografias, sondagem, oxigênio, etc.

Segundo a Prefeitura em 2022, foram realizados mais de 2,1 mil procedimentos diversos.

A Prefeitura destaca que a clínica é destinada aos moradores da cidade em situação de vulnerabilidade social e que são atendidos por programas sociais.

O equipamento oferece atendimento emergencial, cirurgias de baixa complexidade, cirurgias de esterilização, consulta geral (Clínica Médica e Clínica Cirúrgica), exames laboratoriais (Hemograma, Ureia, Creatinina, Fosfatase Alcalina, ALT, Proteínas totais e Frações) e tratamento ambulatorial.

A Prefeitura ressalta que a aplicação de vacinas não é realizada na clínica, pois o atendimento é destinado a pacientes doentes, priorizando o pronto-atendimento e aos animais de população em situação de vulnerabilidade.

A Clínica Veterinária Municipal fica na Rua das Américas, 35, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Guararema

A Prefeitura de Guararema informou que não possui serviço veterinário gratuito. “Atendimentos do tipo devem ser direcionados à rede particular.” Segundo a Prefeitura, o município possui outros importantes serviços neste sentido, como o Programa de Castração e Identificação de animais de pequeno porte (cães e gatos).

Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que no momento não conta com clínica veterinária municipal com atendimento gratuito. O município possui o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que é responsável por controlar doenças que podem ser transmitidas de animais aos seres humanos.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que foi pioneira na implantação do Centro de Bem Estar Animal na região em 2016. A unidade oferece atendimento clínico e cirúrgico para cães e gatos, sendo voltado para animais de proprietários residentes em Mogi das Cruzes, com preferência para a população carente e/ou incluída em programas sociais, e animais resgatados pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses comprovadamente sem proprietário (errantes, abandonados ou vítimas de maus-tratos).

A Prefeitura orienta que para ter acesso ao serviço o tutor deve comparecer com documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço, além do comprovante de inclusão em algum programa social. O atendimento é exclusivo para moradores de Mogi das Cruzes.

A Prefeitura informou que no local são oferecidas consultas, cirurgias, exames, curativos e procedimentos veterinários.

Em 2022, o equipamento realizou uma média de 3 mil a 3,5 mil atendimentos / mês.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sendo o período da manhã dedicado às consultas e retornos e o período da tarde para as cirurgias. A retirada de senhas para os atendimentos acontecem das 8h às 10h, e a prioridade é para os casos de maior urgência e emergência, não sendo realizadas consultas de rotina ou check-ups. O endereço Centro de Bem-Estar Animal é Estrada de Santa Catarina, 2.570, em César de Sousa.

Salesópolis

A Prefeitura de Salesópolis informou que a cidade tem serviço veterinário gratuito. A administração detalha que o serviço oferece consultas não só para pets, mas também para animais de grande porte. E destaca que somente a consulta é oferecida e não estão inclusos medicamentos que devem ser adquiridos pelos tutores. Outra ação são os mutirões de castração realizados durante o ano.

Para ter acesso ao serviço, o morador deve entrar em contato com o setor de zoonoses e registrar sua solicitação. O veterinário atende conforme a demanda. Em 2022, foram atendidos 67 animais de pequeno porte (pets) e 28 animais de grande porte (bovinos, equinos…).

Suzano

A Prefeitura de Suzano informou que a cidade tem serviço veterinário gratuito desde 2020. E em 2023, o primeiro lote de atendimento foi entre janeiro e fevereiro com acolhimento de cerca de 150 casos. “Como a procura foi alta neste ano, a pasta já deu início ao processo de abertura do segundo lote de atendimentos, com expectativa de que tenha início em até 60 dias.” Por ano, a média de atendimento tem sido de 310 casos.

A Prefeitura explica que a clínica que presta o serviço na cidade é escolhida por licitação. A do primeiro lote foi a Clínica Veterinária Popular Vira-Lata. Agora, com o início do novo lote, haverá a escolha de uma nova empresa. Para ter acesso à consulta, o tutor do pet deve estar cadastrado no programa federal “Auxílio Brasil”, além de estar munido de comprovante de endereço no município de Suzano e documento com foto, sendo entrevistado brevemente ao chegar na clínica vencedora do certame.

Passada a triagem, o veterinário responsável analisará o caso e, diante da situação, tomará as providências adequadas para trabalhar em prol da saúde do animal, seja por meio de recomendações e apontamentos em casos de menor risco, até procedimentos cirúrgicos em situações mais graves.

Segundo a Prefeitura, os serviços veterinários gratuitos oferecidos são todos os atendimentos necessários, identificados pelo médico-veterinário, em situações onde há risco de morte por parte de cães e gatos.

Assista mais notícias

Vito Califano