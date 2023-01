Pelo segundo ano consecutivo, número de homicídios dolosos registra queda no Alto Tietê, aponta SSP

Dados foram divulgados pela SSP na quinta-feira. Todos os principais indicadores de crimes contra o patrimônio tiveram aumento na comparação entre 2021 e 2022, segundo o levantamento. Bala encontrada na rua onde houve tiroteio.

Pelo segundo ano consecutivo, o número de homicídios dolosos – aqueles com intenção de matar – registraram queda no Alto Tietê, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) na quinta-feira (26). As ocorrências dessa natureza passaram de 101 em 2021 para 98 em 2022, o que indica uma redução de 3%.

Ao longo do ano passado, Itaquaquecetuba, com 29 registros, foi a cidade com o maior número de vítimas de homicídios dolosos, seguida por Mogi das Cruzes, com 21, e Ferraz de Vasconcelos e Suzano, com 19 cada. (veja o gráfico completo abaixo)

No entanto, as tentativas de homicídio tiveram aumento de 5% na comparação entre os dois anos.

Em relação aos outros crimes contra a vida, os latrocínios passaram de dez para cinco de um ano para o outro, o que representa uma queda de 50%. O levantamento ainda indica que a região registrou cinco casos de homicídios culposos, mesmo número notificado no ano anterior.

De acordo com os dados da SSP, houve pequena queda, de 3%, nos casos totais de estupro, que passaram de 489 em 2021 para 474 em 2022. O número de registros de lesões corporais dolosas também teve aumento: foram 3.688 ocorrências em 2022, enquanto no ano anterior foram 3.467.

O total de casos de lesão corporal no trânsito foi de 1.033 no ano passado e 1.003 em 2021. Já o acumulado no ano passado de homicídios culposos no trânsito foi de 98 em 2022 e 104 no ano anterior.

Crimes contra o patrimônio

Todos os principais indicadores de crimes contra o patrimônio tiveram aumento. A maior alta,de 19,5%, foi nos roubos de veículos, que passaram de 1.995 casos em 2021 para 2.385 em 2022. Já os boletins de ocorrência de roubos de carga passaram de 243 para 256. O levantamento aponta ainda que os roubos em geral saltaram de 8.607 para 8.697.

Em relação aos furtos de veículos, houve aumento de 16%. O indicador passou de 2.922 para 3.395. Os furtos em geral tiveram alta de 14,5% e passaram de 12.857 para 14.726.

