Penitenciária de Florianópolis onde incêndio matou 3 e feriu 47 já estava interditada por superlotação

Além das três mortes, 43 detentos e quatro policiais penais da unidade ficaram feridos. Chamas atingiram unidade na quarta-feira, na Capital do Estado. Local onde incêndio teve início

Secretaria de Administração Prisional/Divulgação

A Penitenciária de Florianópolis, local onde um incêndio matou três presos e feriu outras 47 pessoas na quarta-feira (15), estava interditada desde 7 de fevereiro por superlotação. O local fica dentro do Complexo Penitenciário da Capital, que abriga mais quatro unidades prisionais. Das cinco estruturas, três estão em situação similar por problemas estruturais ou excesso de detentos (leia o detalhes sobre o complexo mais abaixo).

O incêndio atingiu a ala 22 da adaptação, onde ficam presos que chegam à unidade. O local estava com lotação adequada, segundo Wiliam Shinzato, que preside a Comissão de Assuntos Prisionais da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC). Além das três mortes, 43 detentos e quatro servidores da unidade precisaram de atendimento de saúde.

Conforme a Vara de Execuções Penais, a unidade tem capacidade para 1.387 presos, mas tinha 1.694 detentos, segundo dados de janeiro. O déficit é de 307 vagas na unidade.

Centro médico onde vítimas foram atendidas dentro do Complexo

Secretaria de Administração Prisional/Divulgação

Perícia recolhe materiais para determinar causa de incêndio

Mortos são identificados

Titular da Vara da Capital, a juíza Paula Botke e Silva foi quem determinou a interdição da unidade no início de fevereiro e proibiu que a unidade recebesse novos presos do regime semiaberto de outros locais. Segundo a magistrada, além do número de presos, a falta de efetivo no local foi o que levou a decisão.

“É uma estrutura muito antiga. Nós temos uma parte da penitenciária tão antiga que é tombada pelo patrimônio histórico. É uma estrutura muito complexa que é feita de pequenos anexos. As condições estão longe do ideal. Preciso preencher um relatório para o Conselho Nacional de Justiça todos os meses e a classificação que eu dou para as instalações é sempre péssima”, afirma.

Conforme a juíza, a ala onde o incêndio ocorreu foi construída no final dos anos 80 para abrigar presos de alta periculosidade e fica atrás do complexo. Na pandemia, também serviu para isolar os presos com sintomas.

Juíza vai ouvir testemunhas

Ainda segundo a magistrada, uma vistoria foi feita no local na tarde de quarta para ver as condições da ala incendiada. Como nenhum dos detentos do local estava na unidade, a intenção da magistrada é ouvi-los nos próximos dias para entender o que aconteceu.

Ainda de acordo com ela, há informação de que o banho de sol dos detentos estava falhando por conta do efetivo.

O motivo ou suspeita do início das chamas não foi divulgado pela Secretaria de Administração Prisional (SAP). O órgão diz que apura a causa, mas segundo o presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Santa Catarina, Wiliam Shinzato, as chamas teriam iniciado em um colchão na cela.

Mortes foram confirmadas após incêndio em Complexo Prisional de Florianópolis

Marina Oliveira/ Divulgação

Complexo Penitenciário Capital

Composto por cinco unidades prisionais, o Complexo Penitenciário fica no bairro Agronômica. Além da Penitenciária, o Presídio Feminino e o Presídio Masculino estão com interdições. O g1 SC não conseguiu acesso aos detalhes das decisões.

Há no terreno também a Casa do Albergado e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. No total, as cinco estruturas possuem 1.936 vagas, conforme a plataforma Geopresídios, que monitora a situação das unidades prisionais do país.

Complexo Penitenciário de Florianópolis

Arte g1

Mortos e feridos

Robison da Silva, de Ponte Serrada, no Oeste, é a única vítima catarinense. Danilo Barros (BA) e Jerberson de Souza (CE) também morreram. As idades deles não foram divulgadas. A secretaria informou que a inalação da fumaça do incêndio causou as mortes.

Do total de 43 presos feridos, nove deles foram levados a hospitais em estado de saúde de média gravidade, também por inalação da fumaça do incêndio.

O que diz a Secretaria de Administração Penitenciária

As causas do fogo estão sendo apuradas por peritos dos Bombeiros Militares, com o suporte da Polícia Científica. A ação rápida dos policiais penais que atuam na penitenciária ajudou a reduzir o número de vítimas. A ala tinha 46 detentos quando foram identificadas as chamas.

A ala foi evacuada pelos policiais penais e 43 detentos atendidos já no local. Quatro policiais precisaram de atendimento médico por conta do risco em que se colocaram para evacuar o local. Nove apenados que se encontravam em gravidade média, por terem inalado fumaça, foram encaminhados para hospitais. Não há registro de rebelião, ou de choque de ordem.

“Não houve qualquer movimento de motim ou rebelião. Todas as forças de segurança pública deram todo o suporte necessário. Ainda não sabemos o motivo do incêndio. Vamos esperar agora o laudo oficial da perícia”, afirmou o secretário adjunto da Administração Prisional e Socioeducativa, Neuri Mantelli.

As equipes do Governo do Estado foram acionadas às 12h33 para atendimento de ocorrência de incêndio na Penitenciária de Florianópolis. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi a primeira equipe externa a chegar ao local. O incêndio ocorreu na cela 22.

Três vítimas do sexo masculino foram retiradas inconscientes pelos bombeiros, com tentativa de reanimação, por bombeiros, SAMU e enfermeiros da penitenciária. Os óbitos deles foram confirmados ainda no local. Dois são de fora do estado e uma das vítimas era catarinense. Os nomes das vítimas são: Danilo Barros (Bahia); Jerberson Souza (Ceará) e Robison da Silva (Ponte Serrada, Santa Catarina)

A equipe do Samu realizou a triagem dos presos, junto com a PMSC e o DPP, para verificação de mais feridos ou intoxicados. Todos os detentos do local receberam atendimento médico.

A estrutura da Secretaria da Administração Prisional atuou com as forças de segurança (CBMSC, PMSC e PCI), além da Secretaria de Estado da Saúde. A equipe de serviço social da penitenciária está em contato com os familiares dos detentos.

Estiveram presentes no local seis equipes dos bombeiros, com viaturas de combate a incêndio, além de três ambulâncias avançadas do SAMU, um helicóptero, e diversas viaturas das forças de segurança.

Vittorio Rienzo