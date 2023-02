Penitenciária onde incêndio matou 3 detentos tem déficit de policiais penais

Interditada por conta da superlotação em 7 de fevereiro, a penitenciária abriga 1.694 detentos segundo dados atualizados em janeiro deste ano. Local onde incêndio teve início

Secretaria de Administração Prisional/Divulgação

A Penitenciária de Florianópolis, local onde um incêndio matou três presos na quarta-feira (15) e deixou outros 47 pessoas feridas, tem déficit de policiais penais, além da superlotação, informou a juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, Paula Botke e Silva.

A unidade tem apenas 206 profissionais efetivos. O número ideal é de 280, avalia a juíza.

Interditada por conta da superlotação em 7 de fevereiro, a penitenciária abriga 1.694 detentos, segundo dados atualizados em janeiro deste ano. A capacidade é para 1.387 presos, causando um déficit de 307 vagas na unidade.

O local fica dentro do Complexo Penitenciário da Capital, formado por mais quatro unidades prisionais. Das cinco estruturas, os presídios masculino e feminino, e a própria penitenciária onde houve o incidente estão em situação de interdição.

Apenas a Casa do Albergado e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico são consideradas adequados.

De acordo com a magistrada, o efetivo é baseado na resolução fixada em 2009 pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). No texto, a entidade afirma que a proporção média para cada agente é de, ao menos, cinco presos.

Para cumprir essa demanda, a Associação dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Santa Catarina (APPS) aguarda o chamamento de 458 agentes já aprovados em concurso.

Conforme o presidente Ferdinando Gregório, a classe já solicitou esse movimento ao governo.

Em documento assinado em 6 de fevereiro ao qual o g1 SC teve acesso, a entidade pediu à Secretaria de Administração Prisional (SAP) que medidas fossem tomadas para resolver o problema da falta de efetivo. No texto, a APPS também afirma que a saída de agentes temporários que atuam nas unidades, determinada por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, preocupa o setor.

“Estamos aguardando, mas até o momento não foi aberto nenhum processo para a nomeação informando a necessidade do pessoal”, informou Gregório.

A reportagem questionou a Secretaria de Administração Prisional (SAP) sobre as nomeações de novos profissionais, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.

Incêndio

O incêndio atingiu a ala 22 da adaptação, onde ficam presos recém-chegados. O local estava com lotação adequada, segundo Wiliam Shinzato, que preside a Comissão de Assuntos Prisionais da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC). Além das três mortes, 43 detentos e quatro servidores da unidade foram levados a unidades de saúde da região.

Perícia recolhe materiais para determinar causa de incêndio

Vítimas de incêndio são identificadas

Centro médico onde vítimas foram atendidas dentro do Complexo

Secretaria de Administração Prisional/Divulgação

De acordo com a juíza Paula Botke e Silva além do grande número de presos, a falta de efetivo no local é um problema na unidade. “É uma estrutura muito complexa que é feita de pequenos anexos. As condições estão longe do ideal”, explica.

Conforme a juíza, a ala onde o incêndio ocorreu foi construída no final dos anos 80 para abrigar presos de alta periculosidade e fica atrás do complexo. Na pandemia, também serviu para isolar os presos com sintomas.

Complexo Penitenciário Capital

Composto por cinco unidades prisionais, o Complexo Penitenciário fica no bairro Agronômica. Além da Penitenciária, o presídio Feminino e o Presídio Masculino estão com interdições. O g1 SC não conseguiu acesso aos detalhes das decisões. Há no terreno também a Casa do Albergado e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

Complexo Penitenciário de Florianópolis

Arte g1

Mortos e feridos

Robison da Silva, de Ponte Serrada, no Oeste, é a única vítima catarinense. Danilo Barros (BA) e Jerberson de Souza (CE) também morreram. As idades deles não foram divulgadas. A secretaria informou que a inalação da fumaça do incêndio causou as mortes.

Do total de 43 presos feridos, nove deles foram levados a hospitais em estado de saúde de média gravidade, também por inalação da fumaça do incêndio.

A

