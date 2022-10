Penne 7P, Peccato Perderle. Buonissime con il trucco dei 7 peccati capitali. Cremose, facili e veloci

La ricetta che vi presento oggi è la pasta delle sette P. Il nome di per se è misterioso a tal punto da far incuriosire chiunque e spingere a preparare questo primo piatto. Si tratta di un piatto molto semplice ma allo stesso tempo molto gustoso. Il segreto, però, sta nel preparare attentatamene il sugo che dovrà essere trasformato in una vera e propria cremosa.

Ma perché questo nome? La pasta delle sette P è un piatto tipico toscano e le sette P stanno ad indicare i sette ingredienti fondamentali che lo compongono. Il nome di tutti e sette gli ingredienti inizia sempre per la lettera P. Proprio negli ultimi anni, le donne toscane stanno riportando alla luce questo piatto antichissimo che sta spopolando sul web. La ricetta antica prevede le penne ma ognuno può utilizzare il tipo di pasta che più preferisce, l’importante è che abbia il buco, fondamentale per accogliere il sugo.

Ingredienti per circa 4-5 persone:

500 g di Penne

1 p orro

orro 100 g di p iselli surgelati

iselli surgelati 1 confezione di p ancetta a cubetti

ancetta a cubetti 200 g circa di p omodoro pelato

omodoro pelato sale e p epe o peperoncino q.b.

epe o peperoncino q.b. 1 confezione di p anna da cucina

anna da cucina parmigiano grattugiato

Al via col procedimento! In primis, bisogna pulire per bene il porro, tagliare le due estremità, lavarlo e dopo affettarlo a rondelle sottili. In una padella antiaderente far rosolare il porro, la pancetta, l’olio e il peperoncino. Una volta imbionditisi, unire i piselli, il pomodoro passato e condire con sale. Mescolate bene tutto e far cuocere per circa 10 minuti. Aggiungete dell’acqua nel caso ce ne fosse bisogno.

Nel mentre cuocere la pasta. In un bicchiere a parte, conservare un po' d'acqua di cottura da aggiungere in una padella insieme alla panna per creare una vera crema. Infine mescolare tutti i preparati e la pasta in una bella padella grande e aggiungere il parmigiano grattugiato e del pepe. Servite le vostre penne con le 7 P nei piatti e spolverare in superficie con altro parmigiano. Buon appetito!

