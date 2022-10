Penne alla Finanziera, più buone della Gricia. La golosa ricetta romana, cosa si mette al posto del guanciale

La ricetta che vi propongo oggi è per i più temerari! Le Penne alla finanziera ( vanno benissimo anche le tagliatelle) sono un piatto tipico piemontese caratterizzato dalle interiora del pollo e dai funghi. Fino al ‘700 era il piatto per eccellenza dei contadini, successivamente ha assunto un certo vigore diventando un piatto elitario. Il nome fa riferimento alla giacca da cerimonia definita, appunto, finanziera, che veniva indossata a Torino nell’800 dai rappresentanti della finanza.

E’ un piatto molto sostanzioso e ricco, tanto da poterlo preparare sia per il pranzo della domenica sia per una cena con molte persone. La ricetta è di tradizione romana e somiglia molto alla gricia solo che al posto del guanciale si utilizzano le interiora del pollo . Gli ingredienti che vi lascio di seguito sono per circa 4 persone.

Penne alla Finanziera, Ingredienti

300 g di penne

60 g di burro

30 g di funghi secchi

Parmigiano Reggiano DOP

3 Fegatini di pollo

3 ventrigli di pollo

1⁄2 carota

1⁄2 cipolla bianca

2 mestoli di Brodo di carne

1 bicchiere di vino bianco

Procedimento

In primis, bisogna lavare e spezzettare i fegatini. Poi, tagliare i ventrigli, svuotarli, lavarli e tritarli grossolanamente. Dopodiché bisogna passare alle verdure. Lavatele e pulitele per bene, tritatele e poi fatele soffriggerle nel burro in una bella pentola capiente. Aggiungete i ventrigli, i funghi strizzati e tritati, i fegatini e lasciate rosolare il tutto per qualche minuto. Man mano girate per far mescolare ed amalgamare il tutto. Aggiungete il vino bianco e, una volta evaporato, aggiungete il brodo di carne.

Fate cuocere il tutto per circa una mezz'ora a fuoco moderato, girando di volta in volta. Per addensare aggiungete un altro po' di burro. La salsetta vi farà leccare i baffi! Nel mentre, cuocete le tagliatelle e scolatele al dente. Una volta cotte, versatele nella salsa e fate amalgamare. Servite con una spolverata abbondante di parmigiano grattugiato. Buon appetito!

