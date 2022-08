Penne alla garibaldina: il primo col sughetto ai gamberetti più cremoso che c’è. Facilissimo si prepara in 10 minuti

Le penne alla garibaldina sono un primo facilissimo da preparare e super veloci con ingredienti semplici e facilmente reperibili. I gamberi saltati in padella danno il sapore di mare al piatto, la panna lo rende cremoso e se piace un tocco di peperoncino gli da un sapore vivace. Ottima con i formati di pasta corta e preferibilmente rigata o i paccheri, ma si sposa bene anche con gli spaghetti. Ottima per un primo veloce dell’ultimo minuti, farete un figurone anche con gli ospiti. I gamberi possono essere sia freschi ( facendoli sbucciare dal vostro pescivendolo di fiducia) sia quelli surgelati. In questo caso raccomandiamo di farli scongelare prima della cottura, ponendoli il giorno prima direttamente in frigo, così non perderanno il loro sapore.

Penne alla garibaldina, Ingredienti

350 g Penne Rigate

1 spicchio di aglio

200 ml di panna da cucina

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

q.b.sale

q.b pepe

300 g gamberi (sgusciati o congelati)

300 ml passata di pomodoro

q.b.prezzemolo tritato

Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre penne alla garibaldina occupandoci dei gamberi. Quindi laviamoli e togliamo il filo intestinale che si trova sulla schiena ( è un filamento nero che si nota subito), fatto ciò, sciacquiamoli di nuovo sotto acqua corrente e mettiamoli da parte in uno scolapasta. Prendiamo quindi una padella capiente e mettiamo a scaldare i 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Aggiungiamo all’olio caldo l’aglio sbucciato e schiacciato e il peperoncino a pezzettini ( se lo preferite).

Quando l’aglio sarà imbiondito aggiungiamo i gamberi e facciamoli cuocere a fuoco medio per un paio di minuti, quindi versiamo nella padella anche la salsa di pomodoro e continuiamo a far cuocere il tutto per altri dieci minuti mescolando di volta in volta e aggiustando di sale e pepe. Passato il tempo necessario spegnere il fuoco, togliere lo spicchio d’aglio e aggiungere invece la panna, mascolando bene fino a che la sansa non diventi bella rosata.

Intanto mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Versiamo le penne e lasciamole cuocere come da tempi indicati in confezione. Una volta cotta scoliamola e versiamo la pasta nella padella con il sugo alla garibaldina. Fate saltare il tutto per un paio di minuti massimo e spegnete. Servite con una spolverata di prezzemelo fresco triturato. Le nostre penne alla garibaldina sono pronte! Buon appetito.

