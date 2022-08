penne-alla-gitana,-la-ricetta-napoletana-super-cremosa-e-profumata-alla-salvia.-facile-e-veloce,-si-prepara-tutto-nel-frullatore

Le penne alla gitana sono un piatto della tradizione napoletano semplice e velocissimo da preparare. Una ricetta salva pranzo o cena, con ingredienti di facile reperibilità. Un piatto goloso e super cremoso grazie all’aggiunta di panna da cucina, ma anche molto profumato alla salvia, si cui serviranno almeno una quindicina di foglie. Ottimo da gustare in qualsiasi stagione, è sicuramente da provare.

Penne alla Gitana, Ingredienti

400 gr di pasta formato a piacere ( abbiamo preferito le penne)

Una cipolla piccola intera

15/20 foglie di salvia

200 gr prosciutto cotto

Burro e olio q.b.

3 cucchiai di salsa di pomodoro

1/2 bicchiere di vino bianco

1 bicchiere di acqua

1 brick di panna da cucina

Sale e pepe qb

Penne alla gitana, Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre penne alla gitana frullando in un mixer il prosciutto cotto insieme alle foglie di salvia e mettere da parte il composto. Quindi prendere una pedella capiente e versare sia l’olio che il burro e lasciare riscaldare. Nel frattempo sbucciare la cipolla e tagliarla a fettine molto sottili. Facciamo quindi rosolare la cipolla nell’olio e nel burro ormai sciolto e quando sarà dorata aggiungere anche il composto di prosciutto e salvia.

Quindi sfumare con il vino bianco e infine versare anche i 3 cucchiai di salsa di pomodoro ed il bicchiere di acqua, aggiustare di sale e pepe e lasciare in cottura a fiamma media finchè il sugo non si sarà ristretto. Alla fine aggiungiamo la panna da cucina e lasciamo cuocere ancora qualche minuto. Nel frattempo mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Versiamo le penne e facciamole cuocere come indicato dai tempi di cottura della confezione. Quindi scoliamole e condiamole col sugo alla gitana Le nostre penne alla gitana sono pronte per essere servite belle calde insieme a una spolverata di parmigiano reggiano. Buon appetito

Penne alla Gitana, la ricetta napoletana super cremosa e profumata alla salvia. Facile e veloce, si prepara tutto nel frullatore scritto su Più Ricette da Redazione.