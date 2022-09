penne-alla-mantovana,-cremosa-e-buonissima-con-l’ingrediente-“segreto”-che-si-aggiunge-alla-zucca.-facile-e-veloce

Le penne alla mantovana sono un primo che si prepara con la zucca mantovana, ovvero quella tipica della città di Mantova, ma ovviamente può essere preparata con qualsiasi cucca che in questo periodo, soprattutto raggiungono la loro massima maturazione e dolcezza. La preparazione è davvero semplice e veloce per un pranzo o una cena dell’ultim’ora. Vediamo quindi come farle

Penne alla Mantovana, Ingredienti

Penne lisce 300 g

Zucca 400 g

Cipolla bianca 1

Burro 60 g

Amaretti 2

Grana Padano DOP 2 cucchiai

Panna fresca liquida 3 cucchiai

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre penne alla mantovana pulendo la zucca come prima cosa. Quindi iniziamo a togliere la scorza aprendola a metà e privandola anche dei semini e dei filamenti. Quindi laviamola bene e tagliamola prima a pezzi più grandi e poi a cubetti più piccoli, cercando di rispettare le stesse dimensioni. Nel frattempo prendete anche la cipolla, privatela della buccia, lavatela bene sotto acqua corrente ( questo eviterà che vi brucino gli occhi quando la tagliate) e poi affettatela molto sottilmente.

Prendete anche gli amaretti e schiacciateli fino a che non diventeranno briciole piccolissime ( quasi polvere). A questo punto mettiamo una padella sul fuoco e facciamo sciogliere a fiamma lenta 30 grammi di burro. Aggiungiamo quindi la cipolla e facciamola appassire senza imbiondirla, versiamo anche la zucca tagliata a dadolata e facciamola rosolare per qualche minuto mescolando sempre con un mestolo di legno.

Aggiustiamo di sale e di pepe e continuiamo la cottura per un altro quarto d’ora mettendo il coperchio alla pentola a a fiamma media. Infine unite anche la panna e amalgamate il tutto fino a raggiungere un composto bello cremoso. Nel frattempo mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla prima di gettare la pasta che andremo a cuocere secondo i tempi riportati in confezione. Scoliamo leggermente al dente e versiomo le penne direttamente nella padella, mescolando il tutto. Aggiungete infine il burro rimasto e il parmigiano grattugiato. Mescolate ancora e impiattate. Le nostre penne alla Mantovana sono pronte. Buon appetito. Leggi altre saporite RICETTE CON LA ZUCCA

Penne alla Mantovana, cremosa e buonissima con l’ingrediente “segreto” che si aggiunge alla zucca. Facile e veloce scritto su Più Ricette da Redazione.