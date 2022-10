Penne alla Napoleone, il piatto italiano che fece impazzire l’Imperatore. Veloce e facile, il segreto è nel pollo

Le penne alla napoleone ricordano i fasti dell’imperatore francese grazie ad un’orgia di sapori che, guidata dal pollo e dal prosciutto, trova fedeli alleati nelle verdure.

Ingredienti delle penne alla Napoleone

Spaghetti 500 gr.

Pollo 2 filetti

Prosciutto cotto 90 gr.

Cipolla 1

Brandy 1 bicchierino

Salsa di pomodoro 2 cucchiai

Brodo 1 cucchiaio

Melanzane 2

Mozzarella 1

Burro q.b.

Olio q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Sicuramente per questa ricette dovrete usare un prosciutto non secco. Diciamo che l’ideale sarebbe la spalla, ma se usate un taglio più grasso di un prosciutto di buona qualità andrà meglio. Tagliatelo a dadini: tagliate a dadini anche il pollo. Prendete un tegame e aggiungete un filo d’olio, una noce di burro e fate rosolare la cipolla. Appena la cipolla sarà ben rosolata aggiungete le carni: sia il pollo tagliato a dadini che il prosciutto. Fate colorare il tutto: il pollo dovrà cuocere, ma non seccarsi.

Sfumate il tutto con del cointreau o del brandy: appena evapora aggiungete il brodo. Aggiustate di sale e pep e fate cuocere a fiamma moderata ( né troppo forte né troppo bassa).

Fatto questo prendete la mozzarella o il fior di latte e tagliatelo a dadini e mettete da parte. Fatto questo cominciate a cuocere la pasta. Prendete una pentola e riempitela d’acqua. Calate la pasta e salatela. Una volta che la pasta sarà al dente calatela nel tegame con il sugo del pollo e prosciutto. Amalgamate bene e allungate con un po’ di acqua di cottura. Spegnete il fuoco e buttate anche la mozzarella.

Una variante vuole che si possano aggiungere anche le melanzane. Si friggono in olio insieme alla mozzarella ( si proprio così, si friggono insieme sia la mozzarella che le melanzane) e poi si aggiungono al sugo di pollo e prosciutto. Non dimenticate una spolverata di pecorino e buon appetito.

