Penne alla sciaguratella, il piatto salva cena della tradizione. Si prepara in 5 minuti. Parliamo di un piatto davvero speciale e semplice che possono cucinare tutti e in pochissimo tempo. Il piatto che tutti possono preparare proprio per la sua semplicità e nella piccola quantità di ingredienti. Andiamo quindi a vedere come si prepara e cosa ci occorre per farla.

Ingredienti delle penne alla Sciaguratella

500 g di penne

1 scatola di pelati

un spicchio d’aglio

1 misurino d’olio

sale

100 g di burro

mezzo peperoncino forte

basilico

2 panna da cucina (2 buste da un quarto)

Preparazione

E’ un piatto davvero semplice, quindi prepariamo prima il sugo mettendoci davvero pochi minuti. Prendiamo quindi una padella e facciamo soffriggere con un filo d’olio l’aglio. Lo facciamo imbiondire e poi caliamo il pomodoro. Lasciamolo cuocere bene a fiamma vivace per una decina di minuti. Mentre il nostro sughetto cuoce mettiamo la pentola con l’acqua. Accendiamo la fiamma e facciamo andare: quando bollirà buttiamo un po’ di sale e caliamo la nostra pasta.

In un altro tegame sciogliamo il burro con peperoncino e basilico. Una volta che la pasta sarà cotta, la caliamo e la facciamo rosolare nel burro. Buttiamo nel tegame il sugo e amalgamiamo bene. Facciamo saltare qualche minuto in padella e creiamo quella bella cremina densa che ci piace tanto. Un consiglio che diamo è quello di non calare la pasta quando sarà molto cotta: caliamo un paio di minuti prima in maniera da spadellarla bene e servirla quando sarà davvero cotta.

