penne-alla-sciaguratella,-meglio-dell’arrabbiata.-la-ricetta-napoletana-salva-pranzo,-super-cremosa-e-pronta-in-10-minuti

Le penne alla sciaguratella (dette anche alla sciauratella) sono una ricetta tipica della tradizione napoletana. Questo nome particolare si riferisce allo sciagurato: per sciagurato i napoletani intendono una persona che non ha cura delle cose né di se stesso. Probabilmente il primo piatto ha preso il suo nome perché combina insieme ingredienti che sembrano non poter avere nessun legame tra di loro. Un piatto salva cena, a volte un piatto svuota frigo, un condimento sciuè sciuè (veloce veloce) che da vita però a un primo molto saporito.

Le penne alla sciaguratella prevedono l’utilizzo di: pomodoro, burro, panna da cucina, olio e peperoncino. Sembra difficile pensare a tutti questi ingredienti combinati insieme, ma quel che ne viene fuori è davvero ottimo e riuscirà a coinvolgere tutti i commensali. La pasta infatti risulterà allo stesso tempo cremosa e leggermente piccante e vi assicurerà una bella figura. Ma vediamo adesso la preparazione

Penne alla Sciaguratella, Ingredienti per 2 porzioni

penne rigate 200 g

peperoncino 1

aglio 1 spicchio

pomodorini in scatola 1 confezione

burro 50 g

panna da cucina 100 ml

olio extravergine d’oliva q.b.

foglie di basilico q.b.

Preparazione

La preparazione delle penne alla sciaguratella comincia con il pomodoro. In una pentola antiaderente versate l’olio e uno spicchio d’aglio schiacciato (come da tradizione napoletana). Lasciate soffriggere a fuoco medio, quindi aggiungete i pomodorini, che dovranno cuocere per almeno dieci minuti. Intanto, riempite la pentola di acqua e mettetela sul fuoco. Aggiungete il sale e portate a ebollizione, quindi potete aggiungere le penne.

In un altro tegame, fate sciogliere il burro, quindi aggiungete il peperoncino tagliuzzato e il basilico. Lasciate sfrigolare il tutto. Scolate la pasta molto al dente, quindi versatela nel burro e fatela rosolare. Successivamente aggiungete il pomodoro che intanto ha terminato la sua cottura e unite anche la panna da cucina. Amalgamate bene il tutto e lasciate insaporire a fiamma media per un minuto. Le vostre penne alla sciaguratella sono pronte per essere impiattate e servite belle calde.

Penne alla sciaguratella, meglio dell’arrabbiata. La ricetta napoletana salva pranzo, super cremosa e pronta in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.

Vito Califano