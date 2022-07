Penne all’ischitana, come fare un ragù di coniglio come da vera tradizione dell’Isola. Quattro trucchi per farlo perfetto scritto su Più Ricette da Catia.

Il ragù di coniglio è un condimento molto gustoso e dal sapore delicato, che si abbina a qualsiasi formato e tipo di pasta: di semola, all’uovo, integrale, speciale o priva di glutine.

La carne di coniglio fa parte della tradizione contadina e culinaria italiana, diffusa sia in Liguria che in Toscana, dove le Pappardelle al Ragù di Coniglio sono uno dei piatti tipici più amati.

Il ragù di coniglio è una valida alternativa al classico sugo di carne di manzo che si prepara per il pranzo della domenica;

il coniglio è infatti una carne bianca, morbida e squisita, simile al pollo ed al tacchino, ma dal sapore particolare, dolce ed aromatico, adatta a varie preparazioni;

è povera di grassi e possiede eccellenti valori nutrizionali: proteine, vitamine e sali minerali, è qui perfetta per chi segue una dieta ipocalorica.

La nostra ricetta del ragù di coniglio è molto semplice: solo coniglio, verdure ed aromi;

volendo può essere arricchita con molti altri ingredienti che rendono il ragù di coniglio ancora più sfizioso: funghi, salsiccia o dei cubetti di pancetta.

Per staccare facilmente la carne di coniglio dalle ossa, è meglio cuocerlo a pezzi, così sarà più facile disossarla e tritarla finemente, per poi ripassarla nel sugo che renderà la carne molto saporita!

Ora provate la ricetta!

Pasta al ragù di coniglio

Ingredienti per 6 porzioni

un coniglio intero da un kg circa

400 g di passata di pomodoro

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

brodo vegetale

un bicchiere di vino rosso

una carota

un mazzetto di prezzemolo

una costa di sedano

2 spicchi di aglio

una cipolla bianca

2 foglie di salvia

una foglia di alloro

un rametto di rosmarino

3 bacche di ginepro

un limone

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

inoltre

500 g di pasta

a piacere

un cucchiaio di burro

una manciata di Parmigiano Reggiano DOP

Procedimento

Eliminate la testa, le interiora e ogni traccia di grasso dal coniglio, quindi lavatelo sotto l’acqua fredda e tagliatelo a pezzi;

ponete i pezzi di carne in una ciotola con acqua fredda, il succo e la scorza di un limone, e lasciatelo macerare mentre preparate gli altri ingredienti.

Preparate un trito di cipolla, aglio, carota e sedano e fatelo a imbiondire nell’olio, quindi unite nel tegame i pezzi di coniglio e lasciateli rosolare a fuoco moderato assieme agli aromi.

Aggiungete un bicchiere di vino rosso e lasciatelo sfumare, salate, aggiungete la conserva sciolta in mezzo bicchiere di acqua calda, la polpa di pomodoro, e coprite il coniglio con un coperchio;

lasciatelo cuocere a fuoco dolce fino a che non sarà tenero, aggiungendo quando serve del brodo caldo fino a fine cottura.

Una volta che il coniglio sarà ben cotto toglietelo dalla casseruola e con una forchetta disossate tutta la carne facendo attenzione a togliere tutte le ossa, tritatela con un coltello ed unitela al fondo di cottura nel tegame;

coprite il tutto e fate cuocere per altri 10 minuti, restringendo il sugo ed aggiustando di sale e di pepe.

Il ragù di coniglio è pronto per condire un buon piatto di pasta:

scegliete il formato di pasta che preferite, lessatela in acqua bollente salata, scolatela al dente nel tegame con il ragù;

a piacere, per rendere cremoso il sugo, aggiungete un cucchiaio di burro ed insaporite con una manciata di parmigiano grattugiato, saltate tutto in padella, impiattate e servite: irresistibile!!!

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Penne all’ischitana, come fare un ragù di coniglio come da vera tradizione dell’Isola. Quattro trucchi per farlo perfetto scritto su Più Ricette da Catia.