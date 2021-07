penne-con-pesto-di-rucola-e-limone:-una-nuova-ricetta-di-benedetta-parodi

Una ricetta perfetta per l’estate quella che arriva dalla cucina di Benedetta Parodi che suggerisce a chi la segue con affetto la ricetta delle penne con pesto di rucola e limone. Dai social commenta con queste parole la sua ricetta: “Ho scoperto che il pesto di rucola è molto più digeribile e leggero di quello di basilico. Il gusto leggermente amarognolo della rucola lo rende davvero squisito abbinato al sapore severo e salato del pecorino. Mi raccomando di utilizzare solo rughetta piccola e tenera, altrimenti il pesto sarà troppo amaro.”

Che ne dite Benedetta vi ha convinti? Vediamo come si prepara quindi questa ricetta con i consigli di Benedetta Parodi.

Penne con pesto di rucola e limone: una ricetta di Benedetta Parodi

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la ricetta: 350 gr di penne, 50 gr di rucola, 100 gr di mandorle,30 gr di pecorino, un limone, aglio qb 100 ml di olio.

E adesso passiamo alla preparazione; cuocere le penne, nel frattempo nel vaso del mixer mettere la rucola con le mandorle, il pecorino e una piccola sezione di uno spicchio d’aglio. Unire l’olio e tritare fino ad ottenere un pesto liscio. Dal momento che le mandorle assorbono molto io utilizzo anche una buona dose di acqua di cottura della pasta per ammorbidire il mio pesto e rendere il condimento cremoso e non troppo unto. Attenzione però a non inserire nel pesto l’acqua troppo bollente perchè potreste stracciare il pecorino.Condire la pasta con il pesto, tenendo da parte sempre una parte di acqua di cottura da aggiungere all’occorrenza e in ultimo unire la scorza del limone. Completare con qualche foglia di rucola fresca.

Ed ecco che il piatto è pronto, che ne dite?

( fonte foto e ricetta pagina Fb)