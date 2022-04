Penne con sugo di cipolle e Agnello, un sugo particolare, per condire la pasta nel giorno di Pasqua, una preparazione simile a quella della classica genovese, utilizzando esclusivamente carne d’agnello. Questo tipo di carne sposa molto bene con il gusto della cipolla, dando vita ad un condimento molto particolare per condire la pasta.

Penne con sugo di cipolle e Agnello

Ingredienti:

180 gr di penne

500 gr di agnello

600 gr di cipolle

½ carota

1 costa di sedano

5 pomodorini

Olio evo

Sale

Vino bianco

2 foglie di alloro

Pecorino romano

Procedimento:

Per preparare il sugo con le cipolle e la carne d’agnello, iniziate a mettere l’agnello in una ciotola, ricoprite con acqua, una manciata di sale grosso e un bicchierino d’aceto bianco, lasciate riposare in frigo per circa un’ora. Nel frattempo sbucciate, lavate e affettate le cipolle.

Trascorso questo tempo, mettete l’olio evo in una capiente pentola, unite il sedano e la carota tritata, colate e sciacquate l’’agnello e unitelo al soffritto.

Fate rosolare da tutte le parti poi sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato unite le cipolle, le foglie di alloro e d i pomodorini tagliati metà.

Fate cuocere per circa tre ore, a fiamma dolce, con la pentola semicoperta, mescolando di tanto in tanto.

A cottura ultimata, cuocete le penne al dente, colatele e rimettetele nella pentola, unite un poco di sugo, mescolate bene, per farle insaporire.

Impiatatte aggiungendo altro sugo e carne di agnello, terminando il piatto con pecorino romano grattugiato.

L’articolo Penne con sugo di cipolle e Agnello, primo piatto di Pasqua semplicissimo proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.