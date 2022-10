Penne del contadino, una golosità che si fa con il preparato per minestrone. La ricetta facile e veloce di Benedetta

Le penne alle verdure speziate sono un semplicissimo piatto, valorizzato da un condimento a base di verdurine, erbe aromatiche e spezie profumatissime, che lo insaporiscono. Un mix di colori e un tripudio di sapori e profumi: la pasta verrà cotta al dente in abbondante acqua salata e poi insaporita da un sugo speziato che trasforma un anonimo piatto vegetariano in un primo sfizioso.

Per preparare questo piatto servono tanta verdura, erbe aromatiche, ed una scorta di spezie, ingredienti variabili in base alla stagione, alla disponibilità e scelta personale, per rifarlo parecchie volte, sempre diverso, senza mai stancare; è infatti uno di quei piatti perfetti da gustare nella pausa pranzo al lavoro, come piatto unico. Un abbinamento perfetto per un piatto bilanciato, ricco di fibre e proteine vegetali, di antinfiammatori ed antiossidanti grazie alla presenza delle spezie! Ecco i passaggi della ricetta.

Penne alle verdure speziate

Ingredienti per 6 persone

600 g di penne rigate integrali

una confezione da 500 g di verdure fresche per minestrone tradizionale, già tagliate:

patate, carote, borlotti, pomodori, zucchine, cavolo, verza, fagiolini, piselli, sedano, spinaci, porro, zucca, prezzemolo

Inoltre

una cipolla

due peperoncini verdi dolci, friggitelli

uno spicchio di aglio

aromi e spezie a piacere:

rosmarino, salvia, menta, timo, origano, basilico fresco,

mezzo cucchiaino di: curcuma, paprica dolce, zenzero, coriandolo, peperoncino

rosmarino, salvia, menta, timo, origano, basilico fresco, mezzo cucchiaino di: curcuma, paprica dolce, zenzero, coriandolo, peperoncino 400 g di polpa di pomodoro

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

In un tegame fate un soffritto con un poco di olio, cipolla, aglio e friggitelli; unite le verdure miste per minestrone, e fatele saltare pochi minuti; aggiungete la polpa di pomodoro, le spezie e le erbe aromatiche tritate fini, sale e pepe. Versate mezzo bicchiere di acqua e lasciate cuocere con il coperchio per mezz’ora, fino a che le verdure saranno cotte ma ancora sode, ed il sugo ristretto.

Cuocete la pasta, scolatela al dente e versatela nel tegame con il condimento; saltatela un minuto per insaporirla: impiattatela con un filo d’olio ed una spolverata di origano ed erba cipollina. Si sconsiglia l’aggiunta di parmigiano grattugiato, per permettere di assaporare appieno tutti i sapori di queste gustose penne alle verdure speziate.

ricette dal blog Caos&Cucina

Vel

Penne del contadino, una golosità che si fa con il preparato per minestrone. La ricetta facile e veloce di Benedetta scritto su Più Ricette da Catia.