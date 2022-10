penne-in-barca,-meglio-degli-spaghetti-alle-vongole-con-il-segreto-per-farle-cremosissime.-cosa-si-aggiunge-in-cottura

Penne in barca, non è la solita pasta con le vongole: il piatto più cremoso che c’è che sa di mare. Ci tuffiamo nei mari dell’Isola d’Elba, anzi ci sediamo a tavola. Andiamo a scoprire un piatto buonissimo e sfizioso che piace a tutti. Attenzione, questo non è un piatto per palati finissimi.

Ingredienti delle Penne in barca

400 gPenne Rigate

350 ml Panna da cucina

500 gVongole (con guscio)

500 gr di lupini di mare

2 spicchi Aglio

1 Peperoncino

Prezzemolo

2 Tuorli

Olio extravergine d’oliva

q.b. Sale



Preparazione della pasta

Prepariamo questo piatto molto, ma molto cremoso, mettendo una pentola piena di acqua sul fuoco ( e aspettiamo che raggiunga il bollore per calare la pasta). Intanto prendiamo una padella e prepariamo il nostro sugo, il principe, il soggetto principale di questo piatto. Nella padella, dunque, mettiamo dell’olio evo e facciamo soffriggere l’aglio ( alcune versione prevedono anche la cipolla, ma non non la mettiamo altrimenti andremo a sovrastare troppo il sapore delle vongole). Mettiamo nella padella anche i gambi di prezzemolo e il peperoncino privati dei semi.

Facciamo soffriggere un paio di minuti ( il tempo che l’aglio possa imbiondire) e caliamo le vongole ( le vongole e i lupini facciamoli spurgare un altro po’, circa due ore, in acqua salata) e i lupini. I lupini rispetto alle vongole non sono quasi mai di allevamento e hanno un sapore più forte. Mettiamo un po’ di acqua calda ( presa dalla pentola), copriamo con un coperchio e facciamo “schiudere” le vongole. Quando calate le vongole nell’olio caldo state attenti dato che con l’olio a contatto con l’acqua comincerà a schizzare, quindi siate pronti a coprire con il coperchio.

Appena l’acqua nella pentola raggiunge il bollore calate la pasta. Una volta cotta scolatela tenendo da parte un po’ di acqua di cottura. Spegnete la fiamma sotto la padella con il sugo: una volta scolata la pasta mettetela nel sugo e saltate: se la vede troppo secca aggiungete un po’ di acqua. Fatta saltare un po’ mettete la panna, continuate a far saltare. Saranno ora passati un paio di minuti, quindi la temperatura della pasta si sarà abbassata notevolmente. In ultimo aggiungete i tuorli d’uovo a fuoco spente ( ricordiamolo) e mescolate ancora. Spolverate il prezzemolo tritato e buon appetito.

Vittorio Rienzo