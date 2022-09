penne-in-terrazza,-il-primo-dell’ultim’ora-filante-e-goloso-che-si-prepara-in-10-minuti-mentre-cuoce-la-pasta

Le penne in terrazza sono un primo piatto dell’ultim’ora, semplicissimo e veloce ma ricco di gusto. Una ricetta che non richiede particolari abilità in cucina data l’estrema semplicità ma che farebbe fare sicuramente un figurone in caso di ospiti, anche improvvisi. Preparata con ingredienti semplici e di facile reperibilità, questo piatto è davvero una esplosioni di sapori. Vediamo quindi come farle alla perfezione.

Penne in Terrazza, Ingredienti per 4 persone

400 g di penne

30 g di burro

200 g di funghi champignon

65 g di pancetta a dadini

500 g di salsa di pomodoro

80 g di mozzarella

200 ml di panna da cucina

sale e pepe q.b.

prezzemolo q.b.

grana grattugiato q.b.

Penne in Terrazza, Procedimento

Iniziamo a preparare le nostre penne in terrazza preparando gli ingredienti. Quindi laviamo bene e asciughiamo i funghi quindi tagliamoli a pezzettini. Sciacquiamo anche il prezzemelo e trituriamolo finemente. In ultimo prendiamo la mozzarella e tagliamola a dadini. Una volta preparati gli ingredienti iniziamo la lavorazione del piatto. Quindi mettiamo a sciogliere in una padella antiaderente il burro a fiamma media.

Quando il burro sarà sciolto aggiungiamo i funghi tagliati a pezzetti e facciamoli rosolare per 6/7 minuti sempre a fiamma media, quindi aggiungiamo il prezzemolo tritato e aggiustiamo di sale e di pepe. Mescoliamo il tutto un paio di minuti e aggiungiamo anche la pancetta a cubetti, facendo rosolare in padella altri 5 minuti. Infine versiamo nella padella anche la salsa di pomodoro insieme alla panna, aspettiamo che la salsa bolla poi abbassiamo la fiamma e lasciamo in cottura per almeno 20 minuti.

Intanto mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata, portiamo a bollore e versiamo le penne rispettando i tempi di cottura della pasta. Una volta pronta, scoliamo le penne e versiamole nella padella col condimento. Infine aggiungiamo la mozzarella tagliata a cubetti e mescoliamo affinchè si sciolga e diventi bella filante. Alla fine possiamo aggiungere a piacere anche una spolverata di parmigiano grattugiato. Le nostre penne in terrazza sono pronte per essere impiattate e servite ben calde. Buon appettito!

Penne in Terrazza, il primo dell’ultim’ora filante e goloso che si prepara in 10 minuti mentre cuoce la pasta scritto su Più Ricette da Redazione.