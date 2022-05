penne-integrali-alla-salsa-di-noci,-un-piatto-semplice-dal-gusto-raffinato

Le noci, frutti nutrienti e sostanziosi, con la loro tipica consistenza croccante e il loro gusto dolce si prestano a numerosi abbinamenti, sia in piatti dolci che salati;

uno dei piatti più noti che hanno come protagonista questi frutti è la pasta alle noci, un primo piatto diffuso nella tradizione italiana, in particolare nella cucina povera partenopea ed in quella ligure.

Avvolte da un cremoso pesto di noci che sprigiona un delicato profumo, le penne integrali alla salsa di noci, si preparano in poco tempo, mentre cuoce la pasta;

un primo vegetariano ideale da servire in qualsiasi occasione, perfetto per una cena improvvisa ed un’ottima soluzione per il pranzo di tutti i giorni in famiglia;

semplici e saporite, le penne integrali alla salsa di noci metteranno d’accordo tutti i vostri ospiti, anche quelli dal palato più esigente!

Ecco come prepararle!

Penne integrali alla salsa di noci

Ingredienti per 4 porzioni

320 g di penne integrali

Per la salsa

200 g di gherigli di noci

40 g di formaggio pecorino grattugiato

un cucchiaio di pangrattato

uno spicchio d’aglio sbucciato

50 g di latte intero

30 g di olio extra vergine d’oliva

sale e pepe

Per la guarnizione

gherigli di noci

basilico

Preparazione

Versate la pasta in acqua bollente salata, per il tempo riportato sulla confezione.

Nel frattempo inserite in un mixer i gherigli di noci, il pangrattato, il latte, l’aglio, ed il formaggio;

azionate le lame e, mentre il mixer è in funzione, versate l’olio di oliva a filo dal beccuccio del coperchio, e frullate tutto, senza omogeneizzare, fino ad ottenere un composto morbido (se dovesse risultare troppo asciutto potete ancora aggiungere del latte);

assaggiate e regolate di sale e pepe, azionando nuovamente le lame per qualche istante.

Versate la salsa di noci in un tegame senza accendere il fuoco, e stemperatelo con un mestolo di acqua di cottura della pasta;

quando la pasta sarà cotta scolatela direttamente nel tegame con pesto di noci, e mescolate per insaporire, sempre a fuoco spento.

Ora le penne integrali alla salsa di noci sono pronte da gustare: impiattate e servitele guarnendo con i gherigli di noce ed abbondantemente col basilico tritato.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Penne integrali alla salsa di noci, un piatto semplice dal gusto raffinato proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.