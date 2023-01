penne-stilografiche-femminili:-gli-accessori-perfetti-per-una-donna

Spesso si tende ad associare la penna stilografica al mondo maschile: un simbolo di potere e prestigio che si appunta al taschino o che troneggia in bella vista sulla scrivania di professionisti importanti di ogni settore. Ma le penne Montegrappa ci mostrano il lato femminile di questo raffinato strumento da scrittura, attraverso modelli perfetto per un universo mutevole, in continua evoluzione e ricco di sfumature da saper cogliere, quello delle Donne.

Penne stilografiche per donna: i migliori strumenti da scrittura

La penna stilografica riesce a condensare bene le caratteristiche di funzionalità ed estetica che ogni donna ricerca in uno strumento da scrittura oltre che in un accessorio prezioso e originale con cui affrontare la quotidianità. Quali sono le penne Montegrappa pensate per il mondo femminile? Ecco alcuni modelli.

Gnomo Moods è una graziosa penna da borsetta, delle dimensioni di un pratico rossetto da sfoderare ogni volta che se ne ha bisogno. In appena 8 cm sono condensate tutte le caratteristiche che si desiderano da una stilografica, per non parlare della veste cromatica, un abito di resina artigianale declinato in originali sfumature che richiamano alla mente le foreste incantate abitate proprio dagli gnomi, piccole e magiche creature.

Elmo 01 Fantasy Blooms è la penna che rende omaggio al direttore tecnico della prima fabbrica di penne italiana, Heinrich “Elmo” Helm. Non è solo una penna bellissima, ispirata al mondo dei fiori, ma uno strumento da scrittura estremamente funzionale con performance ottimali. Diverse le varianti disponibili, mix di colori che spazia dal blu genziana al giallo iris, passando per la particolare sfumature della calla Black Star.

Di cosa sono alla ricerca costante tutti gli esseri umani? Ovviamente della felicità, un concetto difficile da afferrare che Montegrappa ha utilizzato come idea di base per sviluppare una penna dalle linee morbide e sinuose. Felicità è una stilografica da donna leggera e scorrevole, dalla clip con sferetta rotante e dalla finitura perlata. Molto originali le sfumature cromatiche brillanti tra cui scegliere, come Sugar Pink Dust, Red Velvet e Caramel Gold.

Tulip per Team Fox è la penna stilografica dalla clip a forma di tulipano ideata per promuovere la solidarità nei confronti delle persone affette dalla malattia degenerativa del Parkinson. L’edizione speciale disegnata dall’artista australiano Timothy John intende destinare una parte dei proventi derivanti dalla vendita alla Fondazione Michael J. Fox per finanziare la ricerca di cuna cura al Parkinson.

Uno dei mestieri maggiormente associati al mondo femminile è quello della maestra: la penna Montegrappa che celebra questo lavoro dedicato completamente alla crescita di bambini e ragazzi è la Teacher’s Pen. Questa stilografica è pronta a diventare la migliore compagna di viaggio possibile per le maestre di tutto il mondo, che ogni giorno entrano in classe pronte a formare gli uomini e le donne del domani.

L’Arte si fa strumento da scrittura nella penna Antonio Canova che riprende la celebre sculture delle Tre Grazie, le figlie di Giove e di Eurinome, personificazione della bellezza e della gioia, strette in un significativo abbraccio. Una penna pensata per donne collezioniste di penne stilografiche, uno strumento da scrittura che simboleggia appunto la “grazia” come attributo dello spirito e del portamento, da declinare in ogni istante della propria vita.

Sullo stesso filone artistico si colloca la penna Montegrappa dedicata alla Venere di Milo, la celebre statua greca ritrovata nel 1820 che tanto a lungo ha ispirato gli artisti di ogni epoca. Simbolo di una bellezza imperfetta e per questo ancora più ammirevole, il profilo della Venere più famosa fa da involucro prezioso per una stilografica di alto valore funzionale ed estetico.

Ogni donna ha uno stile e merita un regalo che sappia valorizzarlo e le penne stilografiche Montegrappa sono un omaggio degno di un universo così colorato e multiforme come quello femminile.

