Pennette al Fumè, il primo più veloce che c’è. La ricetta salva pranzo, cremosa e golosa con un retrogusto affumicato

Le pennette al fumè sono un primo piatto velocissimo, cremoso e golosissimo, che va bene per ogni occasione e piacerà davvero a tutti. Una ricetta davvero semplice che possono preparare anche i meno esperti di cucina, con ingredienti facilmente reperibili e che molto probabilmente avete già in casa. Inoltre è un piatto molto economico, il che non guasta mai. Vediamo quindi come si prepara.

Pennette al Fumè, Ingredienti

280 g di Pennette Rigate

1/2 Cipolla

100 g di Pancetta affumicata

300 ml di Passata di pomodoro

1 cucchiaio di Olio extravergine d’oliva

200 ml di Panna fresca liquida

1 mazzetto di Prezzemolo

q.b. Peperoncino

q,b sale

Preparazione

La preparazione delle pennette al fumè è davvero semplicissima e super veloce, Faremo infatti il sughetto nel tempo in cui la pasta si cuoce. Quindi come prima cosa mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla. Una volta raggiunta la temperatura versare le pennette e attendere il tempo necessario come riportato sulla confezione.

Ora passiamo a preparare il sugo. Prendiamo una padella, preferibilmente antiaderente, e mettiamola sul fuoco con un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva. Quindi sbucciate e tagliate a fettine sottili la cipolla, tagliate la oancetta a cubetti e spezzate in due il peperoncino e gettate tutto nella padella. Fate rosolare tutti gli ingredienti mescolando di tanto in tanto. Quando vedrete la cipolla bella dorata, aggiungete in padella anche la passata di pomodoro.

Continuate a cuocere il sugo fumè per altri 10 minuti a fiamma medio basso. Un paio di minuti prima del termine versate in padella anche la panna e mescolate. Dovrete ottenere una salsa molto cremosa e densa. Quando la pasta è pronta, scolatela e gettatela nel sugo e fate saltare a fiamma vivace per un altro paio di minuti. Le nostre pennette fumè sono pronte, impiattate e guarnite con del prezzemolo tritato fresco. Buon appetito.

Pennette al Fumè, il primo più veloce che c’è. La ricetta salva pranzo, cremosa e golosa con un retrogusto affumicato scritto su Più Ricette da Redazione.