Pennette alla vecchia bettola, il primo più cremoso che c’è con il sugo che si prepara tutto in forno. La nonna romana svela l’antica ricetta

Le pennette alla vecchia bettola sono un primo della tradizione romana davvero super cremoso e goloso. Il segreto di questo piatto sta tutto nella cottura del sugo che per tradizione non va eseguito in padella bensì direttamente in forno e l’aggiunta di vodka e panna fresca. Volendo si può anche cambiare leggermente la ricetta e cuocere i datterini in padella con olio, aglio, cipolla e peperoncino, e infine sfumarli con la vodka e poi cuocerli in forno. Infine frullati con panna fresca e fatti nuovamente addensare in padella per ottenere il sughetto cremoso.

Questa versione è leggermente diversa da quella tradizionale che invece vi andiamo a proporre e che prevede la cottura totalmente in forno. Nella nostra versione, che ci ha svelato una nonna romana e che è molto più fedele all’originale, i pomodori vengono portati a cottura direttamente in forno: sicuramente ci vorrà più tempo per prepararli però il risultato finale sarà davvero unico. Sicuramente se non li avete mai provati sarà una sensazione del tutto nuova e squisita. Per la nostra ricetta abbiamo utilizzato le penne rigate, meglio se trafilate al bronzo, ma può essere usato qualsiasi tipo di pasta, meglio se corta e porosa. Volendo si può sostituire anche la vodka con mezzo bicchiere di whisky o rum. Vediamo quindi come si prepara:

Pennette alla vecchia bettola, Ingredienti

400 grammi di pennette rigate

300 grammi di pomodori datterini

250 ml di panna fresca

mezzo bicchiere di vodka liscia

80 grammi di parmigiano grattugiato

1 spicchio di aglio

mezza cipolla

1 ciuffo di prezzemolo

origano q.b

peperoncino q.b ( se piace)

olio evo q.b

sale q.b

pepe q.b

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle pennette alla vecchia bettola prendendo una padella antiaderente bella capiente ben unta con un filo d’olio evo e mettendo a soffriggere lo spicchio d’aglio con la mezza cipolla finemente tritata. Continuiamo la rosolatura a fiamma bassa finché non saranno belli dorati, rigirando di tanto in tanto on un mestolo di legno. Aggiungiamo quindi l’origano e se piace il peperoncino fresco tagliuzzato. Fatto ciò sfumiamo con la vodka e lasciamo evaporare. Infine aggiungiamo i datterini tagliati a metà.

Aggiusta di sale e di pepe e lasciamo cuocere i pomodorini a fuoco lento e mescolando di volta in volta per almeno dieci minuti. Quando vedrete i datterini belli appassati, mettete tutto il sughetto in una teglia da forno e infornate per mezz’ora a 180 gradi. Passata la mezz’ora togliete il dugo dal forno e passatelo in un mixer e inizia a frullare il tutto fino ad avere un sugo omogeneo e cremoso.

Versiamo il sugo ottenuto di nuovo in padella e aggiungiamo la panna fresca mescolando velocemente il tutto. Intanto avremo messo a bollire abbondante acqua salata dove andremo a cuocere le nostre pennette. Pochi minuti prima del tempo di cottura indicato, scolate la pasta al dente e versatela direttamente nella padella con il sugo. Mescola bene e aggiungi il parmigiano grattugiato e prezzemolo tritato. Manteca tutto ancora su fiamma alta per qualche minuto e togli dal fuoco. Le nostre pennette alla vecchia bettola sono pronte per essere impiattate. Questo piatto va consumato bello caldo ma volendo puoi preparare il condimento prima e conservarlo in frigo per massimo un giorno.

Pennette alla vecchia bettola, il primo più cremoso che c’è con il sugo che si prepara tutto in forno. La nonna romana svela l’antica ricetta scritto su Più Ricette da Redazione.