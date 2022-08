Pennette fumè, con il sughetto “Arruscatiello” dal sapore affumicato che farà impazzire tutti. Si preparano in 10 minuti

Ingredienti

280 g Penne Rigate

1/2 Cipolla

100 g Pancetta affumicata

300 ml Passata di pomodoro

1 cucchiaioOlio extravergine d’oliva

200 ml Panna fresca liquida

1 mazzettoPrezzemolo

q.b. Peperoncino

Preparazione

E’ un piatto veloce, quindi prendiamo una pentola e mettiamola sul fuoco con abbondante acqua per farla bollire. Una volta fatto questo procedimento passiamo al condimento. Prendiamo una cipolla e tritiamola finemente oppure a coltello ( basta che siano pezzi piccolissimi). Ora prendiamo una padella e facciamo un giro abbondante di olio e caliamo la cipolla.

Dovrà cuocere piano piano e ammorbidirsi. Mettiamo la pancetta e facciamola sudare lentamente ( deve essere a cubetti, quindi avete due possibilità o la tagliate voi oppure, per fare prima, la potete comprare in scatola). Facciamola andare e mettiamo anche il peperoncino e la cipolla. Facciamo tostate il tutto per qualche minuto. Aggiungiamo quindi la passata di pomodoro e facciamo cuocere per una decina di minuti.

Il risultato dovrò essere denso e cremoso. Scoliamo quindi la pasta al dente conservando un po’ di acqua di cottura. Mettiamo la pasta in padella e facciamo andare. Saltate e facciamo addensare il tutto per dare quel senso di “fumè”. Spegnete la fiamma e aspettate un minuto, il tempo di abbassare la temperatura e dare modo a tutti gli ingredienti di insaporirsi. Diamo una spolverata di prezzemolo, un po’ di formaggio grattugiato per stemperare ( consigliamo del pecorino dato che la panna e la pancetta saranno troppo dolci).

