Troppe difficoltà per le scuole che devono utilizzare l’applicativo Passweb per le pratiche pensionamenti. I Sindacati Flc Cgil, Uil, Cisl, Gilda e Snals hanno scritto al Ministero dell’istruzione e del merito per chiedere un incontro urgente su tale problematica.

L’articolo Pensioni e Passweb: “Troppe difficoltà per le scuole”, i Sindacati chiedono incontro al Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Mata