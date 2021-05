peperoni-alla-carrettiera:-ricetta-semplice-e-ricca-di-gusto

I peperoni alla carrettiera sono una ricetta semplicissima da realizzare e ricca di gusto. Perfetti da servire caldi o freddi e in qualsiasi tipo di occasione. Scopriamo come si preparano

Foto di Peggychoucair da Pixabay

I peperoni sono davvero gustosi e piacciono proprio a tutti! Possono essere cucinati in diversi modi: in padella, ripieni, fritti, ad ogni modo sono una bontà unica! I peperoni alla carrettiera sono semplicissimi da realizzare e possono essere utilizzati anche per farcire panini da mangiare durante una gita o per la pausa pranzo dal lavoro. Vediamo insieme gli ingredienti che occorrono per realizzare un piatto da proporre come antipasto, contorno o secondo piatto.

Ingredienti

3 peperoni

80 gr olive nere denocciolate

1 cucchiaio capperi

prezzemolo q.b.

2 spicchi aglio

olio evo q.b.

sale, pepe q.b.

4 cucchiai pangrattato

Come preparare dei gustosi peperoni: il procedimento facile e veloce

Peperoni gustosi alla carrettiera (Fonte: Video Screenshot)

Per realizzare i peperoni alla carrettiera iniziate pulendo e lavando i peperoni. Dopo averli puliti ed asciugati, prendete una padella antiaderente e fate rosolare uno spicchio d’aglio con l’olio evo. Non appena si sarà imbiondito, unite i peperoni e fateli cuocere a fuoco alto finché non si saranno ammorbiditi. Aggiustate di sale e pepe.

Quando i peperoni saranno cotti toglieteli dalla pentola aiutandovi con una schiumarola e riponeteli su un piatto da portata. A questo punto, tostate il pangrattato in un padellino e riponetelo in una ciotolina mescolandolo con lo spicchio d’aglio tritato, il prezzemolo sminuzzato e l’olio evo. Ora, condite i peperoni con il mix appena creato e mescolate per far amalgamare bene il condimento ai peperoni.

Non vi resta che portare in tavola e gustare questa bontà. Accompagnandoli con del pane fresco, i peperoni saranno ancor più irresistibili! Non abbiate paura di mangiarli appena fatti perché i peperoni alla carrettiera sono ancor più buoni se lasciati riposare e mangiati freddi.

Buon appetito a tutti!