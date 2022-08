Peperoni ammollicati siciliani, il contorno di Ferragosto. La ricetta della tradizione che si prepara con poco

Ingredienti dei peperoni ammollicati

6 peperoni

150 gr di pangrattato

1 cipolla bianca

2 cucchiai di uva passa

1 ciuffetto di prezzemolo

5 cucchiai di olio EVO

qb sale

qb pepe

Preparazione dei peperoni

La prima cosa che dobbiamo sapere è che per mollica i siciliani non intendono tanto la parte interna del pane o del panino, quella morbida e “gommosa”, ma il pan grattato. Quando si condiscono le cose con il pan grattato, invece, in Sicilia, alcune famiglie preferiscono sempre condirlo. Tutto infatti dipende anche dalla zona, dalla provincia. Quindi se per esempio a casa siete sprovvisti di pan grattato, basterà prendere del pane, farne tanti piccoli pezzi e trasferirlo in una placca da forno.

Infornatelo per 6 minuti in forno a 180 gradi e poi passatelo al tritatutto. Detto questo potete anche tostare il pan grattato in padella con un filo di olio, pecorino, capperi e pinoli per dare più sapere e spinta al piatto.

Fatto questo ( se volete) potete partire da i peperoni. Li lavate, poi asciugati con panno carta. Ora togliete la calotta dove c’è il peduncolo, poi i semi e tutti i filamente. Tagliateli a liste di circa 3 o 4 centimetri.

Affettate quindi la cipolla e passatela in padella con un filo d’olio evo. Ora unite i peperoni e lasciateli ammorbidire aggiungendo mezzo bicchiere d’acqua. Coprite il tutto con un coperchio e lasciate cuocere per circa 25 minuti. Ogni tanto mescolate il tutto.

Mentre cuociono i peperoni prendete una ciotola e immergete l’uva pasa. Lasciate per qualche minuto. Passato il tempo spegnete sotto la padella dei peperoni e aggiungete l’uva passa ammorbidita. Aggiungete sale e pepe.

Togliete la padella dal fuoco e spolverizzate i peperoni con il pangrattato. Cospargete con una manciata di prezzemolo tritato, mescolate e lasciate raffreddare. Servite a temperatura ambiente.

