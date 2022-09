Peperoni ghiotti, più buoni e delicati di quelli imbottiti: sono gustosi e facili da preparare

I peperoni ghiotti sono una delle tante varianti dei peperoni ripieni. Sono facili da preparare e si possono consumare sia caldi che freddi. Ottimi in ogni occasione, potete servirli come portata aggiuntiva ad un pranzo, come piatto unico, come aperitivo. Anche gli ingredienti possono variare a seconda i gusti. Di seguito vi lascio la mia versione dei peperoni ghiotti.

Ingredienti:

2 peperoni

200 gr di carne macinata di maiale

4 tuorli

2 albumi

50 gr di provola

20 gr di pecorino grattugiato

Sale

Pepe

Prezzemolo

1 fetta di pane raffermo

Aglio in polvere

Paprika dolce

Procedimento:

Per preparare i peperoni ghiotti, iniziate a mettere a bagno le fette di pane in acqua o latte. In una ciotola mettete la carne macinata, ed unite un poco d’aglio in polvere, la paprika, il prezzemolo, gli albumi, le fette di pane strizzate sale e il pepe, amalgamate bene il tutto.

Mettete in frigo a riposare, nel frattempo lavate e dividete a metà i peperoni, ed eliminate i semi. Ungete e salate leggermente l’interno di ogni peperone, tagliate la provola a cubetti, e divideteli all’interno dei peperoni.

Riprendete l’impasto dal frigo, dividetelo in quattro e riempite i singoli peperoni, al centro di ogni peperone ricavate lo spazio per inserire un tuorlo.

Posizionate i peperoni su una teglia rivestita di carta forno. Mettete in forno preriscaldato a 200° per circa quindici minuti, ovviamente il tempo di cottura varia a seconda del forno. Sfornate e servite sia caldo che freddo.

