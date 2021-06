I peperoni ripieni di carne e erbe aromatiche sono un piatto unico estivo, da fare anche in anticipo. Le verdure ripiene sono un classico dell’estate, che siano zucchine, melanzane o peperoni. Le verdure estive sono perfette da fare ripiene al forno, si può cambiare il ripieno in base ai propri gusti, carne, tonno, ma anche pane o riso. Nella ricetta di oggi, i miei peperoni sono farciti di carne e tante erbe aromatiche fresche raccolte nel mio orto.

Certo accendere il forno in estate non è il massimo, ma la verdure ripiene si possono preparare anche in anticipo, magari la mattina presto, quando in casa la temperatura è ancora fresca.

I peperoni ripieni di carne e erbe aromatiche

Portata: Secondo – Piatto unico

Porzioni: 2 persone Preparazione: 10 minuti

Cottura: 40 – 45 minuti

Ingredienti

2 peperoni di media grandezza

250 g di carne macinata mista

50 g di pane raffermo

30 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

Finocchietto selvatico

Maggiorana

Origano

Prezzemolo

Erba cipollina

Erba aglina

1/2 cucchiaino di senape in grani

Sale

Pepe

Olio extra vergine di oliva

Preparazione

Mettete il pane in un piatto e coprite con l’acqua e lasciate ammollare. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Tagliate i peperoni a metà eliminate i semi interni, lavateli e sistemateli in una teglia da forno. Mettete la carne macinata in una ciotola, unite il pane ben strizzato, l’uovo, il formaggio grattugiato, le erbe aromatiche, sale, pepe, senape e amalgamate bene. Riempite i peperoni con la carne , versate un giro di olio sui pepronbi e nella teglia, infornate per circa 35 – 40 minuti. Sfornate, fate raffreddare leggermente e servite.

