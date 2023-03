I peperoni ripieni con tonno e piselli, sono una facile gustosa ricetta da realizzare. Ormai i peperoni sono facili da reperire in ogni stagione, perciò è sempre il momento giusto per preparare questo piatto, da servire come antipasto, come secondo piatto oppure per cena. Una ricetta tipicamente mediterranea, potete variare il ripieno come meglio preferite, […]

Peperoni salva cena: ripieni con tonno in scatola e solo altri due ingredienti, si preparano in 5 minuti scritto su Più Ricette da Michele.

Vittorio Rienzo