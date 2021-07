Pepsi taglierà del 25% lo zucchero nelle sue bibite

PepsiCo si impegna a ridurre lo zucchero nei suoi prodotti di punta del 25% entro il 2025 e del 50% entro il 2030. E punta sugli snack salutari

Nelle bevande del gruppo PepsiCo, nel giro di tre anni, ci sarà meno zucchero. Il colosso di bibite e snack si è impegnato, infatti, a ridurre il livello medio di zuccheri aggiunti alle sue bevande (tra cui Pepsi-Cola, Lipton Ice Tea e 7UP) del 25% entro il 2025 e del 50% entro il 2030. In generale l’obiettivo è di introdurre nel mercato europeo nuovi prodotti con profili più salutari o aggiornare quelli già esistenti in quest’ottica.

In particolare l’azienda, che è nota soprattutto per lattine e bottigliette, sta puntando molto sugli snack salutari, considerati un mercato in crescita. Entro il 2030 potrebbero valere un miliardo di dollari nel portafoglio del brand, che già da anni propone versioni delle sue bevande bevande senza zucchero. Secondo l’azienda, sul fronte della sostenibilità ambientale il passaggio da una bibita tradizionale al suo corrispettivo zero consente di ridurre fino a un quarto le emissioni di gas serra.

Il fatto di partire con questa campagna proprio dall’Europa non è ovviamente casuale. Nel Vecchio Continente la sensibilità sul tema è alta, come dimostra anche la recente decisione della Gran Bretagna (che, ok, proprio Europa non è più) di vietare, entro il 2023, gli spot pubblicitari di junk food prima delle 21. “I consumatori vogliono marchi più sani e sostenibili e vogliono prodotti che abbiano un ottimo sapore”, ha spiegato a FoodIngredientsFirst Garrett Quigley di PepsiCo. “In Europa abbiamo accelerato la transizione verso il senza zucchero negli ultimi 10 anni e ora quasi una bevanda su tre che vendiamo è senza zucchero. Il tutto è iniziato originariamente nel Regno Unito, quando nel 2006 abbiamo preso la coraggiosa decisione di pubblicizzare solo la cola senza zucchero. Tutti i nostri soldi pubblicitari da allora sono andati a Pepsi Max”.