Pequenas Empresas & Grandes Negócios: contatos de 05/03/2023

Veja como obter informações das empresas citadas no programa. Veja a reportagem: Empresária cria curso que orienta a entrar no mercado da micropigmentação e fatura R$ 80 mil por mês

Vivi assad Clinic e Academy

Avenida Rouxinol,1041 – Conj. 304 – Moema – São Paulo/SP – CEP: 04516-902

Telefone: (11) 5052-7063 / (11) 99213-7081

E-mail: viviassadatendimento@gmail.com

Site: http://www.viviassad.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/ViviAssadBeauty/

Instagram: https://www.instagram.com/viviassad/

Brunelli Beauty

Rua Tatsuo Okachi, 177 – Chácara Inglesa – São Paulo/SP – CEP: 05142-000

Telefone: (11) 94645-9585

E-mail: brunellibeauty@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/brunelibeautyoficial

Instagram: https://www.instagram.com/brunellibeautyoficial/

Veja reportagem: Veja como funciona a loja especializada em latas de todos os tipos e tamanhos

Casa das Latas

Praça Largos das Forras, nº 4 – Centro – Tiradentes/MG – CEP: 36325-000

E-mails: administrativo@lojacasadaslatas.com.br

gestorcomercial@lojacasadaslatas.com.br

Site: http://www.lojacasadaslatas.com.br

Telefone: (32) 3355-1817 / (32) 99987-8567 (Whatsapp)

Instagram: https://www.instagram.com/casadaslatas_oficial/

Rabisco Café 2D

Alameda Franca, 1552 – Jardim Paulista – São Paulo/SP – CEP: 01422-004

Rua Passos Ourique, 188 – Tatuapé – São Paulo – SP, CEP 03313-060

E-mail: rabisco.cafe2d@gmail.com

Site: rabiscocafe2d.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/rabiscocafe2d/

Aeroporto Congonhas

Av. Washington Luís, s/n – Vila Congonhas- São Paulo/SP – CEP: 04626-911

Site: https://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas-deputado-freitas-nobre/contato/

Instagram: https://www.instagram.com/InfraeroAeroportos/

Facebook: https://www.facebook.com/InfraeroAeroportos

Veja a reportagem: Bolos e pudins são vendidos em latas e em máquinas automáticas no Japão

Okashi Gaku

Site: https://okashigaku.official.ec/

Veja a reportagem: Ex-vendedoras investem R$ 60 mil em loja de presentes

Lá do Oceano

Rua Cayowaá, 1510 – Perdizes São Paulo/SP – CEP: 01258-010

Sites: http://www.bit.ly/ladooceano

http://www.bit.ly/oseteluas

http://www.bit.ly/sarah.estudio

Email: ladooceano@gmail.com

Instagram: http://www.instagram.com/ladooceano

http://www.instagram.com/oseteluas

http://www.instagram.com/sarah.estudio

Veja a reportagem: Saiba como usar as avaliações dos consumidores na internet para vender mais

Sugoi Shoes

Rua Senador Feijo 30, sala 305 – Centro Histórico – Sao Paulo/SP – CEP: 01006-000

Telefone: (11) 95801-6451

E-mail: ola@sugoishoes.com.br

Site: http://www.sugoishoes.com.br

Facebook: http://www.facebook.com/sugoishoes

Instagram: http://www.instagram.com/sugoishoes

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL

QUADRA 701 – SRTVN Qd. 701 – Bloco B – Centro Empresarial Norte – Brasília/DF CEP: 70719-900

Telefone: 0800 550 2000

E-mail: imprensa@cndl.org.br

Site: http://www.cndl.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/sistemacndl

Instagram: https://www.instagram.com/sistemacndl/

Escape 60

Rua Baluarte, 18 – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04549-010

Telefone: (11) 3842-9066

Site: http://www.escape60.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/Escape60Oficial

Instagram: https://www.instagram.com/Escape60Oficial

Veja a reportagem: Veja as estratégias das pequenas livrarias de bairro para faturar

Livraria do Brooklin

Rua Hollywood, 275 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04564-040

E-mail: contato@livrariadobrooklin.com.br

Telefone: (11) 5535-7265

WhatsApp: (11) 99856-8062

Instagram: https://www.instagram.com/livrariadobrooklin/

Associação Nacional de Livrarias – ANL

Rua Marquês de Itu, 408 – cjs. 71 e 73 – Vila Buarque – São Paulo/SP – CEP: 01223-000

E-mail: anl@anl.org.br

Site: https://www.anl.org.br/v1/

Telefone: (11) 3337-5419

WhatsApp: (11) 94748-6117

Instagram: https://www.instagram.com/livrariasanl/

Facebook: https://www.facebook.com/livrarias.anl/

Biblioteca de São Paulo

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana – São Paulo/SP – CEP: 02030-100

E-mail: contato@bsp.org.br

Site: https://bsp.org.br/

Telefone: (11) 2089-0800

WhatsApp: (11) 3526 5167

Instagram: https://www.instagram.com/bspbiblioteca

Facebook: https://www.facebook.com/BSPbiblioteca

Veja a reportagem: Vendedora abre rede de lojas de lingeries modeladoras e fatura R$ 10 milhões em 2022

Yang

Rua Jacob Brunetta, 1597 – Santa Catarina – Caxias do Sul/RS – CEP: 95030-390

Telefone: (054) 3025-5004

Site: http://www.yangmodeladores.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/YangModeladores

Instagram: https://instagram.com/yangfranquias

Mata