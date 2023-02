Pequenas Empresas & Grandes Negócios: contatos de 26/02/2023

Veja como obter informações das empresas citadas no programa. Veja matéria: Modelo híbrido: empresária transforma loja online e investe em espaço físico para atrair clientes

Ava Intimates

Shopping JK Iguatemi

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2041- 1° Piso – Vila Olímpia

São Paulo/SP – CEP: 04543-011

Telefone: (11) 94352-2874

E-mail: contato@avaintimates.com

Site: https://www.avaintimates.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/avaintimates

Instagram: https://www.instagram.com/avaintimates/

Consultor Sandro Magaldi

Gestão do Amanhã

Site: http://www.gestaodoamanha.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/gestaodoamanhanapratica/

Veja matéria: Demanda por trabalho híbrido transforma espaços compartilhados em alternativa para empreendedores

Regus

Avenida das Nações Unidas, 8501 – 17º andar – Pinheiros

São Paulo/SP – CEP: 05425-070

E-mail: regus.eldorado@regus.com

Site: https://www.regus.com/

Telefone: 0800 047 5002

Instagram: https://www.instagram.com/regus_brasil/

Facebook: https://www.facebook.com/RegusBrazil

Triunfo Sudler Brasil

E-mail: valeria.bordo@triunfosudler.com.br

Site: https://triunfosudler.com.br/

Telefone/Whatsapp: (11) 97817-6611

Instagram: https://www.instagram.com/triunfosudler/

Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros

São Paulo/SP – CEP: 05402-600

E-mail: atendimentocliente@shoppingeldorado.com.br

Site: https://www.shoppingeldorado.com.br/

Telefone: (11) 2197-7800

Instagram: https://instagram.com/shoppingeldorado

Facebook: https://www.facebook.com/ShoppingEldoradoOficial

Eldorado Business Tower

Av. Dra. Ruth Cardoso, 8501 – Pinheiros

São Paulo/SP – CEP: 05425-070

E-mail: eldorado@cbre.com

Veja matéria: Pai e filho criam fábrica de pranchas e faturam R$ 1,5 milhão em 2022

Sup Valezin

Rua Peiropolis122 – Vila Guilhermina

São Paulo/SP – CEP: 03543140

E-mail: supvalezin@gmail.com

Telefone: (11) 963553071

Site: http://www.supvalezin.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/supvalezin/

Facebook: https://www.facebook.com/valezinstandup

Veja matéria: Empresária cria loja de flores e plantas realistas e fatura R$ 25 mil mensais

Janaina Cordeiro e cia Ltda

Rua Dom João, 259 – Jd. Teresópolis

Guarulhos/SP – CEP: 07082-073

Telefone: (13) 99759-0106

E-mail: janaina.venda@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/janainacordeiroartes/

Instagram: http://www.instagram.com/janainacordeiroartes

VÂNIA Artes Biscuit, Resina e EVA

Email: vcristinamel@gmail.com

Telefone: (11) 98126-7373/

Instagram: https://www.instagram.com/vaniaartesbiscuit/

Veja matéria: Casal de empresários abre academias dentro de supermercados e aumenta faturamento em 30%

Red Fitness

Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2100 – Lauzane Paulista

São Paulo/SP – CEP 02430-001

Site: https://redfitness.com.br/

Instagram: https://instagram.com/redfitnessacademia

FIAP

Av. Lins de Vasconcelos, 1222 – Aclimação

São Paulo – CEP: 01538-001

Telefone: (11) 3385-8010

Site: fiap.com.br

Instagram: https://instagram.com/fiapoficial/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/fiap/

Urbia Parques/Parque Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana,

São Paulo/SP – CEP: 04094-050

E-mail: faleconosco@urbiaparques.com.br

Site: https://urbiaparques.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/urbiaparques/

Instagram: https://www.instagram.com/urbiaparques/

Instagram: https://www.instagram.com/ibirapueraoficial/

Veja matéria: Tradição grega: restaurante com culinária típica permite que clientes quebrem o prato

PRATO GREGO

Rua Ribeiro de Lima, 453 – Shopping Bom Retiro – Loja 136, 1º andar – Bloco C

Bom Retiro – São Paulo/SP – CEP: 01126-000

Telefone/WhatsApp: (11) 95197-9021

E-mail: pratogrego@gmail.com

Site: http://www.pratogrego.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/pratogrego/

Instagram: https://www.instagram.com/pratogrego/

Ufficio Stampa