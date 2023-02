Grupo de Divinolândia (SP) tem forte participação de mulheres e até café maturado em barril de cachaça. Pequenos agricultores valorizam produção de café após se unirem em associação; reveja reportagem

No município de Divinolândia (SP), pequenos agricultores decidiram se unir em uma associação há 17 anos para ganhar poder de negociação no mercado e, assim, valorizar o café e aumentar o retorno financeiro.

Assista a todos os vídeos do Globo Rural

CAFÉ ESPECIAL é feito com fruto doce

Agricultor compra fazenda que trabalhou na infância e muda vida da família com café especial

Nas propriedades, há muita inovação. E tem até um café maturado em barril de cachaça, o café “bêbado”.

Reveja na reportagem completa no vídeo acima.

Vídeos mais assistidos do Globo Rural

Vittorio Rienzo