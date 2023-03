Serra do Japi fica na região de Jundiaí (SP) e é considerada pela Unesco uma reserva da biosfera da mata atlântica. A atividade rural na serra só é permitida quando existe o cuidado com o meio ambiente. Pequenos produtores aliam produção rural e proteção ao meio ambiente na Serra do Japi

A Serra do Japi é um pulmão verde em meio a várias cidades. São 350 quilômetros quadrados de reserva de mata atlântica Entre Jundiaí, Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar (SP), que trazem mais qualidade de vida pros mais de 1 milhão de habitantes que vivem no entorno dela.

A preservação desse ecossistema é importantíssima. Por isso, existem diversas regras para as propriedades que ficam dentro ou ao pé da serra.

Aquelas localizadas na área de regeneração podem usar 20% do terreno para área construída. As que ficam na área de conservação podem usar até 50%. Já as propriedades na área de reserva não podem ter construção.

Para que essas e outras regras sejam respeitadas existe um conselho de gestão da Serra do Japi e a Fundação Serra do Japi.

Com a horta ou com qualquer outro espaço de uma fazenda particular são tomados cuidados pensando na preservação da Serra do Japi. Na horta, por exemplo, são usados apenas produtos naturais pra evitar a contaminação do solo.

Tudo o que é feito é bem pensado pra manter os negócios, mas principalmente para não agredir a natureza. São pequenas atitudes, mas que fazem toda a diferença pra ajudar na preservação do pulmão verde, cheio de vida.

