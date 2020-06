Per chi vuole conoscere meglio Cristian Marchi: professione, vita privata, ultime notizie sul famoso Dj

This slideshow requires JavaScript.

Cristian Marchi nasce a Mantova nel 1976. e produttore Italiano, i suoi successi lo consacrano un artista tra i più apprezzati e riconosciuti su territorio internazionale, soprattutto grazie al suo sound in cui ritmo e melodia si fondono in un’esperienza d’ascolto unica nel suo genere.

Artisticamente molto precoce, già all’età di 14 anni si esibisce in consolle in una radio, trasmettendo e mixando in diretta.

Ed è proprio la radio il suo primo palcoscenico, per dieci anni ininterrotti di trasmissione. Dapprima su scala locale, poi, considerato il talento e la qualità della sua produzione musicale, viene ingaggiato da una importante radio che trasmetteva su frequenze a diffusione nazionale.

Cristian è molto attento ai rapporti con i suoi innumerevoli fan, la sua vera ricchezza accanto al suo talento d’artista.

Instagram e Facebook sono, per lui, un importante punto di contatto attraverso cui ascoltare la loro voce e fornire informazioni, notizie e contenuti.

La sua carriera è costellata di importantissime collaborazioni musicali con artisti di fama nazionale ed internazionale; ha remixato grandi successi, uno su tutti, Deep Swing – In the music.

Alla fine del 2007 esce “We Are Perfect”ed è il primo successo come produttore discografico in Italia ed all’Estero, soprattutto in Australia, Polonia e Spagna.

daprile 2008 esce Love Sex American Express Feat. Dr. Feelx, club hit a diffusione mondiale tanto da raggiungere il primo posto delle classifiche dance in Italia e Spagna.

Con l’artist name Marchi’s Flow, nel novembre 2008, esce Feel The Love Feat. Miss Tia. Il singolo entra, in pochissimi giorni, nella Top 10 dei brani più scaricati dai digital shop, occupando in pianta stabile le prime posizioni della chart francese.

Tra gli altri successi, si ricordano, I Got You Feat. Max’C, I got my eye on you Feat. Luciana, Take me to the stars Feat. Shena (in collaborazione con Nari & Milani e Paolo Sandrini), Love Comes Rising (in collaborazione di Gianluca Motta) e nel 2013 la hit Let’s Fuck, che balza ai primi posti dei dischi più suonati nei club.

Le sue produzioni sono supportate dai più grandi Dj quali David Guetta, Bob Sinclar, Calvin Harris, Dj Chuckie, Steve Angello, Axwell, Sebastian Ingrosso, Avicii. Alesso, etc.

Innumerevoli, ormai, le sue esibizioni nei club di ogni angolo della terra, con tanto di tournée annesse anche in Paesi lontani quali Australia e Korea. E, per ben 5 anni, è protagonista, ogni settimana, al Paradise Club Mykonos.

Nel 2020 consolida la sua collaborazione assieme al dj e produttore napoletano Luis Rodriguez facendo uscire il nuovo singolo Shout It Out, brano che riprende le vecchie sonorità sperimentate a inizio carriera.

Collabora a campagne di comunicazione con molteplici brand (fashion, food , automotive, ecc.)

Per essere sempre aggiornati sulle attività di Cristian Marchi visitate il suo profilo ufficiale: instagram.com/cristianmarchi