per-combattere-i-superbatteri-bisogna-combattere-l’inquinamento.-l’allarme-dell’unep

Batteri, parassiti, virus e funghi diventano sempre più resistenti agli antibiotici, favorendo la proliferazione dei cosiddetti “superbatteri”, ceppi batterici che hanno sviluppato una tolleranza a tutti gli antibiotici.

Di conseguenza, le infezioni nell’uomo, negli animali e nelle piante stanno diventando sempre più difficili, se non impossibili, da trattare.

A lanciare l’allarme è l’United Nations environment programme (Unep) nel suo ultimo rapporto “Bracing for Superbugs: strengthening environmental action in the One Health response to antimicrobial resistance”, con cui avverte che nei prossimi anni quello della resistenza agli antibiotici sarà uno dei principali problemi per la salute pubblica.

“Nel 2019 la resistenza antimicrobica (AMR) ha causato, direttamente e indirettamente, circa cinque milioni di morti. Entro il 2050, questo numero potrebbe ammontare a 10 milioni all’anno – l’equivalente del numero dei decessi per cancro verificatosi nel 2020”, si legge nel rapporto, dal quale si apprende la stretta correlazione esistente tra degrado ambientale e sviluppo, trasmissione e diffusione della resistenza antimicrobica.

Per contrastare la diffusione del fenomeno, quindi, è necessario intervenire sulle cause, mettendo a punto un sistema di prevenzione consistente nella gestione dell’inquinamento chimico e biologico dei settori farmaceutico, agricolo e sanitario, i maggiori responsabili della diffusione globale dei superbatteri.

Alcune soluzioni indicate dall’Unep sono, per esempio, il miglioramento della regolamentazione degli scarichi (il cui inquinamento incide sulla diffusione degli antimicrobici nell’ambiente) , il potenziamento della depurazione delle acque reflue, la distribuzione di incentivi per ridurre l’uso degli antibiotici.

“L’inquinamento dell’aria, del suolo e dei corsi d’acqua mina il diritto umano a un ambiente pulito e sano. Gli stessi fattori che causano il degrado ambientale stanno aggravando il problema della resistenza antimicrobica. L’impatto dell’AMR potrebbe distruggere la nostra salute e i nostri sistemi alimentari”, ha dichiarato Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep.

Il report specifica come, per uscire vincitori dalla lotta contro i superbatteri, ad un approccio settoriale occorra preferirne uno sistemico, “the One Health approach”, che riconosca , cioè, l’indissolubile interdipendenza tra la salute umana, quella degli animali e delle piante, e che raduni insieme gli sforzi del governo, della società civile, delle organizzazioni internazionali e del settore privato.

“Questo rapporto mostra che le soluzioni esistono e possono essere implementate attraverso impegno internazionale. Se intraprendiamo azioni proattive, possiamo ridurre i danni e rischi della resistenza antimicrobica”, scrive l’Unep, che si impegna ad affrontare questa crisi insieme alle altre organizzazioni con cui condivide una visione “One Health” e con le quali forma la Quadripartite Alliance : l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Mondiale per Animal Health (WOAH).

Secondo i dati diffusi da Report, che poco più di un mese fa ha pubblicato un’inchiesta dal titolo “L’altra pandemia”, in Europa l’Italia risulta fanalino di coda nella lotta all’antibiotico resistenza, a causa della quale ogni muoiono circa 15mila persone, anche se “i numeri reali sono molto più alti”, scrive Report.

