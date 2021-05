Per far vaccinare gli americani la Casa Bianca è ricorsa alle app di dating

L’amministrazione Biden ha lanciato un programma per spingere i giovani americani a vaccinarsi. Partner del progetto sono le app come Tinder e OkCupid, chiamate al loro appuntamento con la storia

Al fine di spingere i giovani americani a vaccinarsi contro il coronavirus, la Casa Bianca ha scelto di collaborare con le più famose app di dating. Tinder, Bumble, OkCupid e altri programmi che aiutano a trovare un partner incoraggeranno i single americani a indicare se hanno ricevuto il vaccino, e daranno informazioni riguardo la possibilità di ottenerne uno. L’obiettivo dell’amministrazione di Joe Biden, d’altronde, è ambizioso: vaccinare il 70% degli adulti statunitensi entro il 4 luglio 2021. Il team del presidente che ha organizzato la collaborazione con le app di dating ha sottolineato l’importanza del progetto e ha riportato alcune statistiche sull’aumento nel numero di match ottenuti una volta vaccinati. Insomma, vaccinarsi conviene: non fosse per tutto il resto, anche per trovare l’anima gemella.

vacci-date: a date where both people meet on OkCupid and are fully vaccinated. — OkCupid (@okcupid) May 21, 2021

Il team di risposta al Covid-19 della Casa Bianca, tramite il funzionario Andy Slavitt, ha annunciato durante una conferenza stampa che le più famose app di dating offriranno nuovi vantaggi per gli utenti che vengono vaccinati: a farlo saranno Tinder, Bumble, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish e Badoo. Il governo americano spera così di promuovere l’importanza del vaccino fra i circa 50 milioni di iscritti a queste applicazioni negli Stati Uniti. Come riporta il sito di informazioni Cnbc, secondo un sondaggio risalente a febbraio 2021, più del 60% degli adulti statunitensi ha ricevuto almeno una dose, ma il 42% degli adulti di età compresa tra 18 e 34 anni afferma di non essere disposto a farsi vaccinare. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science, i giovani americani di età compresa tra i 20 e i 49 anni sono stati responsabili del 70% della diffusione di Covid-19 lo scorso anno. Per mantenere alto il numero di vaccinazioni ed evitare nuovi contagi, la Casa Bianca si è rivolta ai single. E l’ha fatto nei loro luoghi di ritrovo per eccellenza.

Chi ha già ricevuto il vaccino avrà un nuovo filtro da aggiungere al proprio profilo Tinder e riceverà una speciale funzione in regalo. “Tinder e la Casa Bianca stanno aiutando la Generazione Z a vaccinarsi prima di un’estate da ricordare. Un recente sondaggio ha mostrato che più della metà della Gen Z è interessata solo ad appuntamenti con persone vaccinate. Tinder consentirà ai membri di visualizzare adesivi come «Sono vaccinato» o «I vaccini salvano vite’»sul proprio profilo. Dal 2 giugno al 4 luglio coloro che partecipano a questa promozione riceveranno un Super Like gratuito” ha annunciato l’app con sede in California.

Slavitt, membro della task force governativa americana contro il coronavirus, è stato ancora più diretto: “Abbiamo finalmente trovato l’unica cosa che ci rende tutti più attraenti: una vaccinazione. OkCupid afferma che i membri che mostrano il loro stato di vaccinazione hanno il 14% di probabilità in più di ottenere un match“. In precedenza, il governo Biden si era impegnato a siglare un accordo con le app di car sharing Uber e Lyft per offrire corse gratis a chi si reca a farsi vaccinare. Ora la campagna di vaccinazione interessa anche il mondo degli appuntamenti: trovare un partner da vaccinati è più facile, lo dicono le statistiche, ma lo dice anche la Casa Bianca.