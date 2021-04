Per il vaccino Johnson & Johnson servirà una seconda dose?

Approvato come monodose, il vaccino contro Covid-19 di Janssen potrebbe in futuro richiedere un richiamo. Ma gli studi sono ancora in corso

(foto: Unsplash)

Sicuro, efficace e soprattutto monodose. Grazie proprio alla singola somministrazione (modalità con cui è stato approvato dalle agenzie regolatorie) il vaccino contro Covid-19 di Johnson & Johnson (Janssen) è stato accolto come strumento cruciale per l’accelerazione delle campagne vaccinali in tutto il mondo. Eppure non è detto che in futuro non serva un richiamo: gli studi sono ancora in corso.

Efficacia a singola dose

Il motivo per cui il vaccino Johnson & Johnson è stato approvato dalle agenzie regolatorie per un uso a singola somministrazione è perché i trial clinici svolti hanno appurato che il prodotto conferisce una protezione elevata nei confronti delle forme sintomatiche anche solo con una dose.

In particolare, come confermato di recente sul New England Journal of Medicine, il vaccino Johnson & Johnson raggiunge il 67% circa di efficacia per quanto riguarda la riduzione dei casi sintomatici dopo 2 settimane dalla somministrazione. L’efficacia è più alta nei confronti della prevenzione delle forme gravi e critiche di Covid-19: 76,7% dopo 14 giorni dalla vaccinazione e l’85,4% dopo 28 giorni. Le percentuali scendono un po’ in Sudafrica dove la maggior parte delle infezioni sono dovute alla variante P1 del coronavirus.

Ensemble 2

Ciò però non significa che gli studi su questo vaccino siano conclusi (ma nemmeno quelli sugli altri sono terminati). Anche se i dati finora acquisiti non sembrano mostrare vantaggi significativi in termini di efficacia con una seconda somministrazione, Janssen sta comunque portando avanti un trial clinico (Ensemble 2) per appurarlo. Il motivo è che gli studi su altri vaccini che utilizzano lo stesso vettore virale (l’adenovirus Ad26) mostrano invece un vantaggio nella risposta immunitaria dopo il richiamo.

Ensemble 2 – si legge nel protocollo – è uno studio clinico di fase 3 multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e che si avvale di un controllo con un placebo, che valuta l’immunogenicità del vaccino Ad26.CoV2.S dopo due dosi in volontari sopra i 18 anni che vivono in regioni a elevato rischio di esposizione al coronavirus. I volontari saranno seguiti dai ricercatori per un tempo massimo di 2 anni e 3 mesi.

I giochi, dunque, non si sono ancora conclusi. “Non metterei troppo accento sul fatto che Johnson & Johnson sia un vaccino monodose”, aveva detto già alcuni giorni fa a Sky Tg24 Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “È stato studiato come vaccino di cui si dà una singola dose e sappiamo che dà una protezione 14 giorni dopo la somministrazione”. Tuttavia “non sappiamo quanto duri. Potrebbe benissimo essere che serva un richiamo in seguito, ci sono degli studi che lo stanno valutando. Intanto possiamo cominciare a vaccinare, però”.