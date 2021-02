PER LA GIORNATA CONTRO IL CYBERBULLISMO

film breve sul cyberbullismo con Michele Placido e Nicoletta Romanoff

anche su Rai Cinema Channel in versione VR La stanza di Giuseppe Alessio Nuzzo sarà visibile in modalità lineare su RaiPlay con l’opzione dell’audiodescrizione realizzata da Rai Pubblica Utilità e nella versione VR su Rai Cinema Channel VR oltre che nella sezione VR Stories sulla piattaforma Rad., scaricabile gratuitamente da PlayStation Store. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che ricorre domenica 7 febbraio, il film brevesarà visibile in modalità lineare sucon l’opzione dell’audiodescrizionerealizzata dae nella versione VR suoltre che nella sezionesulla piattaforma, scaricabile gratuitamente da Il lancio – realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale – prevede anche l’inserimento de La stanza nella programmazione delle reti Rai con il cortometraggio che sarà trasmesso integralmente il 7 febbraio da Rai3 prima dell’edizione delle 14 del telegiornale. La stanza è supportato anche da House Of Talent, la più importante crew di influencer italiana, formata da ragazzi giovanissimi che promuoveranno il corto su Instagram e racconteranno il progetto nell’ambito di eventi online formativi organizzati con ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia. La stanza sarà anche il primo film ad essere lanciato in una room di Clubhouse, il nuovo social network che dà spazio a conversazioni live in tempo reale. Il 7 febbraio alle 18 verrà creata una stanza per discutere delle tematiche del corto con alcuni talents e ospiti prestigiosi, moderati da Marta Basso co-founder di Clubhouse Italia. La stanza, di Giuseppe Alessio Nuzzo, è una produzione Paradise Pictures con Rai Cinema, in associazione con An.tra.cine., un progetto transmediale (corto lineare + Virtual Reality 360° 3D) al quale ha collaborato tra gli altri la Polizia di Stato; la colonna sonora è il brano “Castelli di carte” di Anastasio e nel cast Michele Placido e Nicoletta Romanoff. È il giorno di Natale. Andrea sta chattando, solo la luce bianca dello schermo del computer illumina la stanza buia. Ad un tratto i suoi genitori entrano sconvolti nella camera insieme ad un poliziotto: una foto nuda di Andrea è stata pubblicata su internet. Andrea cambia casa, scuola, amici per scappare all’inferno che quella foto gli ha procurato, ma inutilmente: l’artefice di tutto riesce a trovarla nuovamente. Andrea non regge più la pressione di questa situazione, accende la webcam e registra un video per raccontare la sua tragica storia, l’ultimo prima di suicidarsi. Ma la vita regala, però, un’altra opportunità… La stanza è un progetto sia lineare che in realtà virtuale 360° 3D realizzato con Polizia di Stato, Ministero dei Beni e delle attività Culturali, e SIAE, Film Commission Regione Campania, Comune di Acerra, Agenzia Nazionale Giovani. Nel cast Michele Placido, Nicoletta Romanoff, Michele Rosiello, Pamela Camassa e Gina Amarante, con le musiche di Anastasio. L’hashtag ufficiale del progetto è #LaStanzaCorto.