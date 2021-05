La pasticceria è un’arte veramente straordinaria. È capitato a tutti di rimanere meravigliati davanti una vetrina delle pasticcerie delle nostre città vedendo torte ampiamente decorate e con colori bellissimi. Gli effetti scenografici fanno anche la loro parte ma il nostro primo pensiero è quello di precipitarci all’interno per assaggiarne una fetta. A proposito, potrà sembrare strano ma il gâteau in Sicilia non si cerca in pasticceria ma abbiamo visto che questo alimento tipico è un secondo sfizioso.

Molti di noi vogliono buttarsi nell’arte della pasticceria seguendo ricette online oppure video ricette eseguite da maître pȃtissier. Speriamo di ottenere i migliori risultati anche per il dolce più semplice ma spesso nessuno vuole svelare i trucchi del mestiere. Per ottenere una torta altissima e morbidissima come le migliori pasticcerie è fondamentale seguire questo metodo giapponese innovativo.

È incredibile come possiamo ottenere utili dritte dalla pasticceria Orientale

A volte, la ricetta che ci fa proprio disperare è quella del famosissimo Pan di Spagna. Ne esistono veramente a migliaia di ricette, tecniche di lavorazione diverse, diversi ingredienti ecc. Questa torta è la base della pasticceria italiana e mondiale, utilizzato per la creazione di numerosissime creazioni.

Nessuno di noi avrebbe mai pensato che una tecnica di cottura per questi dolci particolari sarebbe stata creata da dei pasticceri giapponesi. Solitamente in Oriente la pasticceria non ha un’importanza particolare in quanto non ci sono moltissimi dolci tipici. La maggior parte dei dolci realizzati in Giappone ad esempio sono tutti d’origine Occidentale in quanto i pasticceri locali hanno imparato direttamente dai maestri Europei. Hanno deciso di andare a studiare direttamente le tecniche in Francia ad esempio e continuano a riprodurle quando ritornano nelle loro città.

Come realizzare delle torte morbidissimi e alte seguendo questo piccolo trucco giapponese

Quando andiamo a preparare l’impasto per la nostra torta e desideriamo che questa alla fine risulti alta e morbidissima dobbiamo seguire questo semplice passaggio. Prima di tutto bisogna versare l’impasto in uno stampo adeguato al composto preparato. Successivamente prendiamo una tortiera più ampia, riempiamola d’acqua ed andiamo a piazzare il nostro stampo all’interno in modo tale che le pareti siano a contatto con l’acqua. Inforniamo e selezioniamo la temperatura ideale in base al nostro dolce e attendiamo il risultato. L’acqua comincerà a riscaldarsi e assicurerà alla torta una cottura eccezionale; per ottenere una torta altissima e morbidissima come le migliori pasticcerie è fondamentale seguire questo metodo giapponese innovativo.