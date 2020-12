per-ripartire-ci-vuole…-fibra-pura

Sì, è vero, hanno provato a fermarci in mille modi, ma anche da casa ci siamo mossi correndo su linee sottotraccia che hanno continuato a viaggiare al nostro posto. La digitalizzazione ha subìto un’accelerazione vertiginosa e ciò che si pensava avvenisse in qualche anno è stato realizzato in pochissimi mesi. Tra le cose che ci hanno permesso di rimanere connessi, pur “costretti” tra quattro mura, c’è la grande rivoluzione che Open Fiber ha portato in tutta la Penisola: una rete capace di raggiungere i comuni più isolati e le città più grandi e di dare la possibilità di affacciarsi sul mondo anche senza uscire di casa.

Quale impatto ha avuto concretamente la fibra nella vita delle persone? Lo abbiamo chiesto direttamente a chi ne ha beneficiato. E abbiamo intervistato Simone Riboldi, bibliotecario della zona del Cremasco, Alberto Abbatantuono, dipendente di un’azienda di Bitonto (Meleam Spa) specializzata nella sicurezza sul lavoro e Chiara Fontana, docente di diritto tributario alla Federico II e contitolare di Palazzo Gentilcore, un hotel nel borgo di Castellabate. Tutti, naturalmente, raggiunti dalla fibra FTTH di OpenFiber.

Dai caratteri a stampa alla fibra integrale: una vera rivoluzione

Dalle parole di Simone Riboldi, di mestiere bibliotecario in un piccolo paesino di 1800 persone tra le incantevoli nebbie della bassa del Cremasco, la fibra fino a casa assume i connotati di una rivoluzione epocale. < >.

Il lavoro: un supporto indispensabile per l’online e lo smart working

Il lavoro in tempi di pandemia e lockdown ha subìto delle variazioni notevoli. Senza la fibra integrale il Paese non avrebbe continuato a fare passi avanti “tutto insieme”, ma le spaccature sarebbero state evidenti. A confermarlo, l’azienda di Bitonto specializzata in sicurezza, che ha avuto modo di avvantaggiarsi dalla fibra a 1 gigabit al secondo: < >. E questo ha aumentato la competitività delle aziende e ha incentivato lo smart working, come ricorda anche Simone: < >.

Una connessione a… quattro stelle

Un’altra esperienza di fibra degna di nota è quella di Chiara Fontana: la scelta del passaggio alla fibra integrale per l’hotel Palazzo Gentilcore è stata diretta conseguenza dei problemi di connettività della location, che senza dubbio avevano una ricaduta sul servizio per gli ospiti. < >. Ma usare la fibra a 1 gigabit al secondo ha cambiato anche la progettualità del futuro dell’hotel, infatti <<[…] rivolgendoci a un target medio alto, abbiamo pensato di cablare l’hotel per garantire comfort, produttività ed efficienza anche in vacanza. Non a caso, stiamo chiudendo un accordo con un tour operator che offre soggiorni in location di lusso per lavoratori in smart working>>.