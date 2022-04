Per un Mondo Migliore. Perché? lo spiega il Prof. Lodovico Berra, Psichiatra psicoterapeuta

0:00 Perché si possa avere un mondo migliore?

Possiamo scegliere di lavorare sulla nostra società, sulla cultura, migliorare il mondo attraverso la politica o l’economia. Io ho scelto di lavorare sull’uomo, sul singolo individuo, sulla sua salute e serenità, sul suo equilibrio e sulla sua felicità. Anche per questo ho scelto di diventare psichiatra, di studiare la mente umana, di capirla in ogni sua sfumatura e così poter agire su essa per renderla sana, equilibrata e felice. Dovremmo amarci e sostenerci, rispettarci e collaborare, lottare insieme contro malattie e catastrofi naturali. Non combattere tra noi aggiungendo una tragedia alla già nostra tragica esistenza. “Homo homini lupus” diceva il filosofo Thomas Hobbes e non aveva tutti i torti. Ma noi siamo lupi umani e dovremmo avere l’intelligenza di comprendere che non è combattendoci che riusciremo a sopravvivere, ma solo amandoci e rispettandoci che potremo essere più forti, per affrontare questa nostra dura e breve vita. Lodovico Berra (1960) è medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta e psicoanalista ad orientamento esistenziale. È direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria, dove è docente di Teoria e metodologia della pratica filosofica, e di Psicologia clinica. Dal 1999 è direttore e fondatore della Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale, SIPE. È inoltre Editor-in-chief di Dasein, Rivista di Filosofia e Psicoterapia Esistenziale e della Rivista Italiana di Counseling Filosofico, oggi Nuova Rivista di Counseling Filosofico. Organizza da oltre vent’anni convegni e seminari su argomenti attinenti alla psicologia, psichiatria, neuroscienze, sessuologia, psicoterapia esistenziale e counseling filosofico. Ha pubblicato circa un centinaio di articoli su riviste italiane e internazionali. È autore di 16 libri tra cui: La Voce della Coscienza. L’angoscia come via alla trascendenza (2004), Oltre il senso della vita. Depressione ed esistenza (2006), Meditazione Metafisica, manuale di pratica filosofica (2009) Manuale di psicoterapia esistenziale (2011), Angoscia esistenziale. Teoria e clinica (2017), La dimensione depressiva, Dalla depressione patologica alla depressione esistenziale ((2018). Dal 1993 è membro internazionale della American Association of Psychiatry e dal 2015 è stato riconosciuto International Fellow. È inoltre socio ordinario della British Association of Psychopharmacology, della Society or Existential Analysis, della International Federation of Daseinanalyse e della Società Italiana di Psichiatria.