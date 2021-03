“per-una-primavera-della-calabria”:-nasce-un-laboratorio-politico-progressista,-ecologista,-femminista

“Per una primavera della Calabria”: nasce il 21 Marzo un laboratorio politico progressista, ecologista, femminista, europeista per la rinascita del Sud e del Paese

“La Calabria versa ormai da mesi in uno stato di totale incertezza politica e istituzionale, aggravato da una crisi economica e sociale, già strutturale, esasperata oggi dalla terza ondata della pandemia da COVID-19. Una crisi che rischia di diventare irreversibile, vista la marginalizzazione del Sud nelle scelte strategiche sul Recovery Fund e la drammatica gestione dell’emergenza sanitaria e del piano vaccinale, che ci vedono ultimi in Italia”, scrivono in una nota gli i firmatari. “Diseguaglianze, contraddizioni, pandemia, sospensione del voto: è la frattura fra cittadini e istituzioni, la resa della democrazia. Oltre alla salute e al lavoro, ormai cancellati da tempo, nei mesi in cui le regioni del Sud dovrebbero compartecipare alle scelte del Recovery Plan, rischiamo di perdere l’ultimo treno per lo sviluppo e la parificazione del Sud con il resto del Paese. In Calabria non si vive e non si vota” – così si legge in una nota di Anna Falcone, dello scorso 8 marzo 2021. Una situazione inaccettabile! Per i cittadini calabresi, due sono le opzioni possibili: o aspettare che qualcuno cambi le cose, o diventare quel qualcuno e mettersi al lavoro per creare un cambiamento, una rinascita politica e sociale, da una prospettiva progressista e di Sinistra, che rimetta il Sud al centro dell’agenda nazionale e ridia diritti e dignità ai suoi cittadini, italiani e uguali, come tutti gli altri. Per questo abbiamo deciso di raccogliere l’invito lanciato l’8 marzo scorso da Anna Falcone per “Un nuovo laboratorio politico: dalla Calabria per tutto il Paese”, un luogo aperto, plurale e inclusivo in cui discutere insieme del come e con che soluzioni uscire dalla crisi senza fine che zavorrano la Calabria, il Sud e condizionano, inevitabilmente, uno sviluppo volutamente diseguale di tutto il Paese.

Abbiamo letto e condividiamo: “Tante donne, tanti uomini, tantissimi giovani sono già uniti su un orizzonte politico fondato sui temi della giustizia sociale, della lotta alle diseguaglianze, della transizione ecologica, dei nuovi diritti, della parità di genere, del diritto al futuro delle giovani generazioni, mentre certa Sinistra resta inchiodata al passato e a classi dirigenti lontane mille miglia dalla rappresentanza democratica di questo popolo sovrano.. solo a parole! Di questo orizzonte, di questo “diritto al futuro e alla felicità” abbiamo fame. Ma per perseguirli abbiamo bisogno di un progetto politico nuovo, di nuovi strumenti di partecipazione e di una classe dirigente capace di pensarlo, costruirlo, realizzarlo. Serve, cioè, una vera e propria rivoluzione copernicana. Una di quelle rivoluzioni di cui sono capaci solo gli ultimi, quelli che non hanno più niente da perdere, o che non tollerano più di dover sempre perdere tutto, anche quando gli spetterebbe di diritto. Come i calabresi. Diaspora di eccellenza nel mondo, zavorra dimenticata nel proprio Paese. Sarebbe bello, e giusto, e rivoluzionario, per la nostra storia democratica e di tutto il Centro-Sinistra, se proprio dalla Calabria – ultima regione d’Italia e d’Europa – partisse una scintilla, un laboratorio politico, un movimento di donne e giovani in primis, capace di tagliare definitivamente con il passato e costruire questo orizzonte futuro. Perché è solo su questo orizzonte nuovo che sarà possibile ritrovare una vera unità, una feconda convergenza delle tante energie che danno corpo, gambe e anima alla “Sinistra che non c’è ancora”. Di più, a quell’ “Umanesimo sociale” che – ben oltre noi stessi e i nostri recinti ideologici – è il destino che la nostra generazione è chiamata a compiere. Per il Sud, per l’Italia, per l’Europa, per il mondo nuovo che vogliamo costruire insieme.” Noi ci siamo e vogliamo lavorare su questo orizzonte comune, insieme a quanti vorranno convergere, paritariamente e senza primogeniture, su questo progetto di ripensamento e ricostruzione di un campo progressista, ecologista, femminista, europeista. Per questo invitiamo quanti si riconoscono in questa proposta a unirsi a noi, il 21 Marzo 2021, al lancio della nostra “Primavera della Calabria”, con videomessaggi e contributi da inviare sulla nostra pagina FB https://www.facebook.com/PrimaveraDellaCalabria?locale=it_IT. Seguirà il nostro evento di presentazione “Per una Primavera della Calabria”, in diretta FB sulla stessa pagina, alle ore 18:00. Siete tutti invitati a partecipare! Nel giorno di rinascita della Natura, vogliamo innescare – anche con il sostegno di quanti vivono all’estero o in altre regioni italiane – un cambiamento radicale nel modo di pensare, percepire, trattare il Sud e chi ci vive, in una prospettiva proattiva, finalmente uguale, solidale, innovativa e “meridiana”.

Primi Firmatari:

Le Organizzazioni

“Lamezia Bene Comune”,

“Progetto meridiano”,

“10 Idee per la Calabria”

“Cambiamenti senza frontiere”

“SInistraSI”, Usano (Pistoia)

“Sativa Calabria”, Associazione culturale e colturale per lo Sviluppo Sostenibile,

“Circolo Culturale Apodiafazzi”

“Altra Calabria”