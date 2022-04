Perchè Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? Lui: “Colpa sua”

Livio Cori rompe il silenzio dopo la fine della storia con la popolare cantante: “Il suo nome è troppo pesante”

E’ finita la storia tra Anna Tatangelo e il cantante partenopeo. Al momento non è dato sapere il motivo, visto che la popolare artista non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Tuttavia proprio in queste ultime ore a rompere il silenzio su tutta questa faccenda è stato il rapper, il quale tramite il suo staff ha contatto il magazine Oggi per far sapere che la colpa della fine della loro storia sarebbe da attribuire né più né meno alla cantante: “Il nome della Tatangelo è pesante…”

Anna Tatangelo e la fine della sua storia d’amore con il rapper: parla finalmente lui

Sempre tramite lo staff Livio Cori ha fatto inoltre sapere al magazine Oggi che la fine della sua storia con la cantante è anche legata al fatto che tra loro ci sarebbero state troppe divergenze di carattere. Purtroppo divergenze decisamente inconciliabili, che hanno fatto sì che la coppia scoppiasse. Ma non è finita qua perchè il ragazzo ha anche dichiarato che i rispettivi impegni lavorativi li hanno allontanati sempre di più. Inoltre l’artista ha rivelato che emergere nel mondo dello spettacolo con una donna al fianco così famosa non è certo semplice: “Si è lamentato di come lei sia già famosa, mentre lui debba ancora trovare la sua strada…” La cantante, la quale ha espresso la sua opinione sulla sua prima esperienza da conduttrice del programma Scene da un matrimonio, dirà presto la sua su tutta questa vicenda?

Le ultime dichiarazioni della cantante sul suo ex Livio Cori: “Mi ha cambiata”

Il portale FanPage.it ha anche voluto riportare alcune recenti dichiarazioni fatte da Anna Tatangelo poco prima della fine della sua storia con il rapper partenopeo. In questa occasione la artista non ha nascosto che grazie a lui ha ritrovato il sorriso dopo la fine del rapporto con Gigi D’Alessio:

“È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato…”

Purtroppo da lì a poco i due si sono poi clamorosamente lasciati. Sarà stato lui a mettere la parola fine?

