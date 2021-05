Perché Anthony Hopkins è rimasto grande nonostante alcuni discutibili film

Thor, Noah, Wolfman: per vent’anni ha coperto ruoli marginali o da protagonista in film pessimi. Ma nell’immaginario del pubblico ha mantenuto il suo status fino a ribadirlo una volta per tutte con The Father

Gli attori anglosassoni sono molto diversi da quelli italiani e latini in generale, intendono la propria professione in modi non diversi da come la possa intendere un imprenditore, fanno di se stessi un brand e non hanno nessun pregiudizio. I più grandi e riveriti possono abbassarsi a fare cose che odiano e ritengono ignobili se pensano che gli porterà successo, denaro e la possibilità di ingrandire il proprio status. Alec Guinness, che è stato nei suoi anni il più grande attore di tutto il Regno Unito, una personalità gigantesca, è noto che odiasse Guerre stellari mentre lo girava, lo riteneva uno schifo e un’idiozia per bambini. Ma lo fece lo stesso, anche se poteva permettersi di non farlo, perché pensava che potesse essere buono per mantenere viva la propria carriera. Anthony Hopkins ha ragionato così tutta la vita, ha girato film inguardabili e di successo, parti umilianti, momenti imbarazzanti e anche film eccezionali e interpretazioni giganti.

Erano un po’ di anni che era finito fuori dal giro delle parti impegnative, finendo per far dimenticare cosa fosse davvero in grado di fare. Tuttavia così facendo Hopkins non è mai uscito dall’immaginario collettivo. Ha girato film irrinunciabili se vuoi che nessuno si dimentichi di te, come il ruolo di Odino in Thor, ha girato filmacci terribili come Il rito (in cui interpreta un prete che compie esorcismi) e anche tentativi falliti di fare la scalata all’Oscar come Hitchcock (in cui si maschera da Alfred Hitchcock). Per venti anni è sembrato che non dicesse no a niente, è stato Matusalemme in Noah di Aronofsky, un vecchio uomo lupo (sì, esattamente questo) in Wolfman, Tolomeo in Alexander di Oliver Stone, ha interpretato altre cento volte Hannibal Lecter e poi non poteva mancare nell’action geriatrico Red. In mezzo ci sono stati anche film molto più serie e audaci, ma non troppo riusciti.

Anthony Hopkins nell’horror Magic (1978)

Nonostante spesso sia complicato rendersene conto è questa la vera caratteristica dell’attore, quella di diventare tutto e lavorare tantissimo, di prestarsi a quel che c’è da fare, spaziando tra generi e idee diverse. E Hopkins non lo ha fatto solo negli ultimi anni ma da sempre fatto. Tanto che uno dei ruoli con il quale è emerso a fine anni ‘70 è quello di Magic, in cui è un ventriloquo comandato dal suo pupazzo. Un horror di alto profilo che lui trasforma in un film su di sé, cioè in un film sul suo personaggio e la sua dissociazione, attirando l’attenzione sulle nuances dell’interpretazione più che sulla trama e l’intreccio. Poi arriverà The Elephant Man a farlo conoscere anche fuori dal Regno Unito fino a che Il silenzio degli innocenti non lo renderà una star del cinema americano. Ma sempre di due o tre film all’anno di media parliamo.

Nell’ultimo periodo tuttavia gli erano mancati sia questi ruoli sia la possibilità di incidere. Sempre più spesso, vista l’età è preso come spalla o co-protagonista. Quando ha voluto fare il suo ingresso nel mondo delle serie tv di nuova generazione ha dato a Westworld un colpo eccezionale ma sempre dal lato. Non era per lui possibile attirare la serie nella propria orbita e fare della sua interpretazione il centro dell’attenzione come per esempio ha potuto fare Bryan Cranston in Breaking Bad. Con una trama complessa come quella di Westworld si può solo servire la sceneggiatura cercando di non causare danni alla comprensione. Lo stesso anche lì, senza esagerare, dimostra una capacità rara di sintetizzare emozioni, nasconderle alla vista ma farle passare comunque. Lo racconta bene un video essay tutto dedicato a questa interpretazione. Poi ha recitato in un film della serie Transformers, ma anche nel terribile e piccolo Autobahn e in una serie di film a budget modesti che non avevano nemmeno l’allure del cinema fatto bene, come Premonitions o Conspiracy. È una carrellata allucinante di filmacci che sarebbero da tutti considerati degli insulti ma che Hopkins non disdegna, solo saltuariamente centrando il film piccolino ma ottimo come è capitato con Go With Me.

Insomma come spesso capita è stato il cinema ad aver dimenticato di poter contare su Anthony Hopkins, non lui ad essere peggiorato. Lo dimostra I due papi, film di Netflix del 2017, in cui con Jonathan Pryce dà vita ad una sfida di recitazione eccezionale. Pryce così modesto nel suo stile, sempre naturalista, molto dimesso e capace di scomparire nella parte, contrapposto a lui che invece da sempre è caratterizzato da interpretazioni molto cariche, che rimarcano sempre il lavoro che c’è dietro, si fanno sentire e sono piene di dettagli, aggiunte ed espressioni poco naturali ma estremamente comunicative. Hopkins in quel film è capace di attirare l’attenzione semplicemente spegnendo una candela con un gesto della mano inusuale, qualcosa che cattura perché non si vede di frequente e ha il sapore della ritualità di una persona cresciuta in un’altra epoca e che da anni ha a che fare con le candele per lavoro.

Ora l’Oscar irrinunciabile gli è arrivato con un film tutto su di lui, di nuovo e finalmente, in cui spazia e ha mano libera per i suoi trucchi, per le occhiate, i gesti con le mani e i rapidi cambi di espressione teatrali. Ora che è uscito in sala tutti possono vedere The Father e apprezzare come nello spazio di pochi minuti, lungo un dialogo inframezzato da un accennato tip tap, passi dagli alti ai bassi, dalla vicinanza affettuosa, alla rabbiosa distanza. Un range emotivo che non diventa mai maniera ma lui usa per far comprendere allo spettatore cosa sia questo personaggio, cosa gli accada e far dedurre i suoi pensieri a partire dalle sue reazioni. The Father è il classico film da Hopkins quello che chiede solo di essere piegato dall’attore protagonista e a cui serve che lui attiri su di sé l’attenzione, in modo che tutto il pubblico si interroghi su cosa senta, sia curioso di vedere cosa farà, come e perché.