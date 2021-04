Perché Can Yaman è sparito da Instagram: cancellato il suo profilo

Can Yaman non è più su Instagram. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower del protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno. Da mercoledì 14 aprile l’account dell’attore turco non compare più sulla piattaforma social. Il fidanzato di Diletta Leotta non è nuovo a gesti del genere: qualche mese fa ha chiuso il suo profilo Twitter per non riaprirlo più. Perché questa volta si è cancellato da Instagram?

Al momento non c’è una spiegazione ufficiale ma è probabile che il 31enne abbia deciso di prendersi una pausa da Instagram in seguito alle numerose offese e critiche ricevute negli ultimi giorni. Da quando Can Yaman ha iniziato la relazione con Diletta Leotta è diventato bersaglio di haters e leoni da tastiera. In molti continuano a non credere a questo legame che, a detta di alcuni, sarebbe solo una trovata pubblicitaria.

Di recente Can Yaman ha tirato fuori gli artigli e risposto più volte ai criticoni assicurando di amare davvero Diletta Leotta e di non essere in cerca di ulteriore pubblicità. Alla fine, forse stanco della situazione, ha molto probabilmente deciso di chiudere per un po’ il suo account Instagram.

Non è escluso però che il profilo di Can Yaman sia stato vittima di un attacco hacker. Per ora il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su altre piattaforme. Resta attivo invece l’account di Diletta Leotta, seguita da quasi otto milioni di follower. Anche la conduttrice di DAZN ha preferito non proferire parola sulla faccenda.

Da segnalare, inoltre, che nella stessa giornata in cui Can Yaman ha disattivato il suo account Instagram è sparito dal social network anche Trash Italiano. Che si tratti di uno scherzo de Le Iene come accaduto in passato con Elisabetta Gregoraci? Marco, il titolare di Trash Italiano si è limitato a dichiarare su Twitter: “Una giornata un po’ no. Per un po’ Trash Italiano non sarà disponibile. A presto”.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, continua la preparazione di Can Yaman per Sandokan. Dopo mesi di allenamenti intensi tra palestra, spade e cavalli, l’attore è pronto a girare la nuova fiction Rai che lo vedrà accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi.